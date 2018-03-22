Сэндвич в голове: средства с сыром и беконом

Сэндвич в голове: шампунь с сыром и бальзам с беконом

Если вы обожаете аромат бекона, сыра и свежих булочек на завтрак, то эта новость для вас. Компания Einstein Bros. Bagels придумала необычный способ отпраздновать запуск нового сэндвича, создав ограниченную серию шампуней и кондиционеров для волос. Особенность этим средствам придают их ароматы: шампунь пахнет сыром, а кондиционер — беконом.

Да, ваши глаза вас не обманывают! Теперь вы можете помыть голову с утра и весь день чувствовать аромат сэндвича с беконом.

Довольно дикая идея вызвала восторг у покупателей, поэтому весь ограниченный тираж уже распродан.

А вы согласились бы пахнуть сэндвичем?