6 бьюти-средств из-за границы, которые стоят того, чтобы дождаться доставки

Иностранные блогеры регулярно дразнят нас бьюти-запрещенкой, но, разумеется, не все из этих продуктов железно вам подойдут. Вместе с экспертами eBay мы собрали проверенные средства, которые точно можно заказать в Сети.

Красная помада Stunna Lip Paint, Fenty Beauty by Rihanna

Сравнительно молодая линейка макияжа от Рианны прогремела на весь мир из-за тонального крема на 40 оттенков, и новинки продолжают выходить как по расписанию. Среди свежих хитов идеальная красная помада, которая, кроме шуток, подходит всем. Продукт имеет очень удобный и точный аппликатор, оттенок с гибким пигментом (читайте: подстраивается под любой цвет кожи) и внушительную стойкость и стоит при этом всего $24.

Лосьон для тела с кислотами, CeraVe

Кислотный лосьон от CeraVe уже расхвалили на весь «Ютьюб», да оно и неудивительно — формула продукта звучит, как музыка для ушей косметолога. В состав средства входят минеральное масло, церамиды и салициловая кислота, потому лосьон мягко отшелушивает, разглаживает кожу, моментально увлажняет и хранит этот ошеломительный эффект потом еще день напролет.

Гиалуроновая сыворотка, The Ordinary

Канадские уходы The Ordinary тоже не обсудили только ленивые. В целом бренд уважают за низкие ценники, экономный расход продуктов и достойное качество. А конкретную гиалуроновую сыворотку нахваливают за то, что та отлично увлажняет кожу, разглаживает мелкие морщины и достаточно быстро восстанавливает кожу после повреждений.

Бальзам для лица и губ Birthday Balm, Glossier

Glossier — чуть ли не самый желанный бренд в России, однако в ближайшее время его появления на полках наших магазинов точно не случится (но помечтать можно). Блестящие тюбики с бальзамами Glossier придумала хозяйка блога Into The Gloss. А универсальный мягкий бальзам Birthday Balm с мелким шиммером уже многие бьютиголики вполне заслуженно включили в свои мастхэвы.

Крем для кожи вокруг глаз, Dr. Barbara Sturm

Доктор Барбара Штурм — высокопрофессиональный дерматолог и владелица собственной клиники в Дюссельдорфе (кстати, именно в этих стенах она и разрабатывает свои уходы). В кабинет Штурм предсказуемо летает первыми рейсами добрая часть Голливуда. По многочисленным просьбам последней, доктор, кстати, и создала одноименную линию ухода, который работает на молекулярном уровне, обеспечивая максимум пользы при минимальном расходе. Абсолютный хит — крем для кожи вокруг глаз — сразу устраняет припухлости, уменьшает видимость темных кругов и борется с морщинами разной глубины.

Тоник для лица, Pyunkang Yul Продукт пробился в народ в разгар всеобщего помешательства на азиатских уходах. Бьюти-блогеры не устают подчеркивать, что тоник на коне абсолютно заслуженно: его вязкая текстура хорошо увлажняет и быстро впитывается, а почти полное отсутствие запаха сейчас и вовсе большая редкость.