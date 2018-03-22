7 классных увлажняющих средств для тела на весну

Весна наконец стоит на пороге. А значит, пришло время не только сбрасывать с себя шубы и шарфы, но и менять уход за кожей на более легкий. Мы выбрали семь невесомых увлажняющих средств для тела, которые вам точно понравятся.

Сухое масло для тела Chance, Chanel

Вариант для тех, у кого на эту весну самые романтичные планы. Нанесешь это сухое масло на тело — и не устоит ни один мужчина. Аромат выразительный, но ненавязчивый, с запоминающимся шлейфом. Поверх него никаких парфюмов использовать не рекомендуем (если это не Chanel Chance), чтобы не перебивать. Впитывается моментально. Но как самостоятельное ухаживающее средство не подойдет — увлажняющий эффект есть, но слабый. Зато какой аромат!

Сухое масло для тела Chance, Chanel (3 900 руб.)

Крем для тела Care Plus Avocado Body Cream, Saem

Хороший вариант для тех, кто борется с сухостью кожи. Наносить этот крем — сплошное удовольствие. Впитывается средство за три-четыре минуты. Не оставляет ощущения пленки и липкости. Увлажняет при этом прекрасно. Аромат легкий и ненавязчивый, не будет перебивать ваш парфюм.

Крем для тела Care Plus Avocado Body Cream, Saem (540 руб.)

Лосьон Mineral Body Lotion, Ahava

Невесомый лосьон израильской марки Ahava моментально впитывается — идеален для утреннего использования. Спустя 30 секунд после нанесения средства можете смело надевать одежду. Увлажнение дает совсем легкое. Зато аромат как у косметических продуктов в хорошем спа-центре: заставляет моментально расслабиться и почувствовать себя красивой и ухоженной.

Лосьон Mineral Body Lotion, Ahava (2 210 руб.)

Миндальное молочко для упругости кожи L'Occitane

Гарантируем: попробуете это молочко однажды, и оно навсегда поселится на вашей полочке в ванной. Не влюбиться в него решительно невозможно. Не зря это средство — один из бестселлеров марки уже несколько лет. Текстура не слишком плотная и жирная, но увлажняет бьюти-продукт при этом на отлично. Запах сводит с ума. Однозначный must have.

Миндальное молочко для упругости кожи, L'Occitane (3 990 руб.)

Молочко для тела Lait Corporel, Biotherm

Еще одно прекрасное средство для кожи на весну. Достаточно быстро впитывается и неплохо увлажняет. Аромат легкий, цитрусовый. В составе — витамин Е и чистый термальный планктон.

Молочко для тела Lait Corporel, Biotherm (2 430 руб.)

Молочко для тела Lipikar Lait, La Roche-Posay

У большинства увлажняющих средств для сухой и очень сухой кожи один общий недостаток — тяжелая, жирная текстура и длительное время впитывания. Данное молочко — приятное исключение из этого правила. У него легкая текстура, но хороший увлажняющий эффект. В составе — масло ши и термальная вода. Подходит даже для самой чувствительной кожи, а также для детей и младенцев.

Молочко для тела Lipikar Lait, La Roche-Posay (1 317 руб.)

Кокосовое молочко для тела, The Body Shop

Легкое, неплохо увлажняющее и с приятным запахом — все, что нужно, в одном флаконе, еще и по весьма приятной цене. Эффекта увлажнения хватает примерно на 3–4 часа. Впитывается моментально.

Кокосовое молочко для тела, The Body Shop (650 руб.)

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