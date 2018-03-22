Лучшие увлажняющие средства для тела

Сухое масло для тела Chance, Chanel Весна наконец стоит на пороге. А значит, пришло время не только сбрасывать с себя шубы и шарфы, но и менять уход за кожей на более легкий. Мы выбрали семь невесомых увлажняющих средств для тела, которые вам точно понравятся.

Вариант для тех, у кого на эту весну самые романтичные планы. Нанесешь это сухое масло на тело — и не устоит ни один мужчина. Аромат выразительный, но ненавязчивый, с запоминающимся шлейфом. Поверх него никаких парфюмов использовать не рекомендуем (если это не Chanel Chance), чтобы не перебивать. Впитывается моментально. Но как самостоятельное ухаживающее средство не подойдет — увлажняющий эффект есть, но слабый. Зато какой аромат! Крем для тела Care Plus Avocado Body Cream, Saem

Хороший вариант для тех, кто борется с сухостью кожи. Наносить этот крем — сплошное удовольствие. Впитывается средство за три-четыре минуты. Не оставляет ощущения пленки и липкости. Увлажняет при этом прекрасно. Аромат легкий и ненавязчивый, не будет перебивать ваш парфюм. Лосьон Mineral Body Lotion, Ahava

Невесомый лосьон израильской марки Ahava моментально впитывается — идеален для утреннего использования. Спустя 30 секунд после нанесения средства можете смело надевать одежду. Увлажнение дает совсем легкое. Зато аромат как у косметических продуктов в хорошем спа-центре: заставляет моментально расслабиться и почувствовать себя красивой и ухоженной. Миндальное молочко для упругости кожи L'Occitane

Гарантируем: попробуете это молочко однажды, и оно навсегда поселится на вашей полочке в ванной. Не влюбиться в него решительно невозможно. Не зря это средство — один из бестселлеров марки уже несколько лет. Текстура не слишком плотная и жирная, но увлажняет бьюти-продукт при этом на отлично. Запах сводит с ума. Однозначный must have. Молочко для тела Lait Corporel, Biotherm

Еще одно прекрасное средство для кожи на весну. Достаточно быстро впитывается и неплохо увлажняет. Аромат легкий, цитрусовый. В составе — витамин Е и чистый термальный планктон. Молочко для тела Lipikar Lait, La Roche-Posay

У большинства увлажняющих средств для сухой и очень сухой кожи один общий недостаток — тяжелая, жирная текстура и длительное время впитывания. Данное молочко — приятное исключение из этого правила. У него легкая текстура, но хороший увлажняющий эффект. В составе — масло ши и термальная вода. Подходит даже для самой чувствительной кожи, а также для детей и младенцев. Кокосовое молочко для тела, The Body Shop

Легкое, неплохо увлажняющее и с приятным запахом — все, что нужно, в одном флаконе, еще и по весьма приятной цене. Эффекта увлажнения хватает примерно на 3–4 часа. Впитывается моментально.