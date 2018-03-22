Выбор накладных ресниц

Даже если вы являетесь поклонницей макияжа, близкого к естественному, существуют особые поводы, например, свадьба или Новый год, когда без набора накладных ресниц трудно обойтись. Обычно по канонам современной индустрии моды он включает в себя несколько пар накладных ресниц различного цвета, длины и густоты, так что ваша фантазия при создании неповторимого образа будет ничем не ограничена. Визажисты рассказали сайту МедикФорум особенности выбора данного средства для визажа. Прежде всего, определитесь, где купить накладные ресницы: в обычном магазине либо же через сайт, который реализует косметическую продукцию. Последний вариант предпочтительнее, если вы хотите немного сэкономить и не тратить свое время на длительные походы по торговым точкам. Основное требование к накладным ресницам — их естественный вид. Поэтому лучше предпочесть не цельную полоску, а отдельные небольшие кисточки, которые обычно состоят из 3-5 ресничек. Выбирая набор накладных ресниц, обратите внимание на их длину: она должна быть максимально приближена к натуральной, ведь очень короткая пара будет выглядеть некрасиво. Важным критерием также является материал изготовления. Лучше, если ресницы будут сделаны из натуральных материалов (волосы или шелк) или синтетического волокна. В последнем случае цена накладных ресниц будет меньше, что немаловажно, если вы стеснены в средствах. Как приклеить искусственные ресницы Чтобы правильно приклеить искусственные ресницы, следует соблюдать следующие правила: приклеивать искусственные ресницы только на предварительно сделанный макияж; необходимо купить клей для накладных ресниц хорошего качества; начинать приклеивать ресницы на верхнее веко следует с внешнего уголка глаза; клей наносят на внешнюю сторону ладони и опускают в него пучок или отдельные ресницы, а затем прикладывают их наиболее близко к линии роста ваших натуральных ресниц и слегка прижимают пальцами; для большей естественности отдельные ресницы накладываются на расстоянии не меньше, чем 1 мм друг от друга; если вы предпочли купить накладные ресницы в виде ленты, их нужно обрезать по размеру ваших собственных ресниц. Клей на них наносится капельками, а приклеивают такие ресницы сначала посредине, а затем — по краям; после приклеивания ресниц следует ими поморгать; если они не мешают вам, значит, вы все сделали правильно. Ранее визажисты рассказали о самом популярном виде ресницы — из норки.