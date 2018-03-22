Учимся рисовать стрелки

Украсить глаза ровными завлекательными стрелками — настоящее искусство, которым владеет не каждая дама. Однако нет ничего невозможного и этому можно научиться, если регулярно практиковаться и использовать правильную технику. Секреты прорисовывания этого элемента мейкапа или несколько важных правил изображения красивых и безупречных стрелок описаны ниже. Сайт МедикФорум приводит несколько советов по нанесению макияжа на глаза. 1. Подготовка кожи. Чтобы стрелки на веках держались дольше и не растекались важным моментом будет базовая подготовка кожи. В этих целях на веко используют праймер без цветовых пигментов, обычная пудра или консилер. Особенно актуален этот этап в случае нанесения на глаза жидкой подводки. 2. Правильный инструментарий. Для новичков простым в плане опыта и выбора станет обычный карандаш для глаз. Преимущества большинства карандашей в том, что они удобны в применении, легко наносятся и растушевываются. Более опытным мейкаперам можно порекомендовать лайнеры, жидкую или гелевую подводку. Они дают яркую линию, но с первого раза прорисовать ровно такую линию можно с трудом. 3. Помощники. Есть специальные трафареты, которые помогут в освоении техники стрелок. 4. Польза лайфхаков. Получить ровные и безупречные стрелки помогут обозначенные точки и границы. Для этого их симметрично пунктиром примерно обозначают. Рука, которая рисует стрелку, не должна быть на весу. Очень важна опора. Также важно рисовать стрелку не отрываясь от века. Ранее косметологи рассказали о накладных стрелках.