Как сделать губы пухлее без уколов

Женщина, которая не хочет увеличить губы, либо лукавит, либо уже это сделала (просто признаваться не хочет). Мы устроили соц опрос среди сильных мира сего (а именно: визажистов) и выяснили, какие еще есть способы сделать 3D-объем, если инъекции — не ваш сценарий.

Лайфхаки от Сергея Наумова:

«В первую очередь, хочу обратить внимание, что большинству достаточно лишь ощущения пухлых губ, а не визуального эффекта. Для такого ощущения подойдут блески и бальзамы для губ с мятным эффектом или содержащие ингредиенты усиливающие кровообращение. При этом не рекомендую использовать средства с экстрактом перца и аналогичными раздражающими эпидермис ингредиентами.

Для тех же, кто хочет увеличить губы визуально, как ни странно, подойдут плотные матовые помады, но не глянцевые. Если вы выступите матовой помадой за натуральный контур губ, это будет выглядеть намного естественнее, чем глянцевой или кремовой. Таким образом контур будет там, где вы его нарисовали, а не там, где он находится от природы. Глянцевая же помада лишь подчеркнет анатомическую форму губ».

Лайфхаки от Ольги Романовой:

«Есть несколько способов, с помощью которых можно сделать губы более пухлыми. Все они опираются на работу светотени и проработку текстур — все как в живописи.

Первый и самый художественный способ — это использование более темного контура или темной помады. Для этого способа нужно подобрать два оттенка различных по глубине цвета помады или контура. Вы можете взять карандаш на тон-полтора темнее помады, либо две помады — одна темнее, другая светлее. Важно, что оба продукта должны быть одного тона и отличаться только по глубине цвета. Вы немного затемняете уголки губ, проходитесь по контуру, растушевываете его, и на серединку губ наносите более светлый оттенок, таким образом губы выглядят более объемно. Этим способом в свое время активно пользовалась Мэрилин Монро

Очень хорошо добавляют объема губам виниловые текстуры — блески и лаковые помады. Все текстуры, которые обладают gloss-эффектом, отлично увеличивают объем губ.

Еще один продукт, с помощью которого можно увеличить объем губ, — это хайлайтер. Его нужно нанести точечно над верхней губой и пройтись слегка по всей ее длине. Потом взять легкий скульптурирующий продукт или карандаш для губ натурального оттенка и, отступив миллиметра полтора, очень тонко продублировать линию верхней «галочки» и «крыльев» губ, затем как следует растушевать».

Лайфхаки от Риммы Демченко, визажиста Brow Up! & Make Up:

«Максимально оперативное решение в вопросе увеличения губ дает косметология: несколько «уколов красоты» — и желанный объем будет, как говорится, на лицо. Однако существуют и менее радикальные методы: грамотно сделанный макияж придаст губам не менее соблазнительные формы. Инструкция — ниже.

Прежде, чем приступать непосредственно к макияжу губ, убедитесь, что у вас под рукой есть все необходимые средства.

Вот вам список того, чем надо запастись:

1. Контурный карандаш, максимально подходящий под натуральный цвет губ. 2. Корректор темного цвета. 3. Светлый консилер или хайлайтер. 4. Матовая помада или тинт. 5. Блеск для губ (прозрачный или ягодный).

А теперь приступаем к макияжу

Step 1: Поскольку кожа на губах особенно тонкая и чувствительная, ее нужно подготовить, используя в самом начале макияжа бальзам для губ. Чтобы макияж держался дольше, можно нанести основу (убрав избыток средства салфеткой).

Step 2: Подождав 15 минут, пока основа высохнет, слегка припудрите губы. Затем, используя светлый карандаш или хайлайтер, прорисуйте контур, избегая ямочки над верхней губой.

Step 3: Чтобы придать объем нижней губе, нанесите небольшое количество темного корректора под ее центральную часть, оттенив эту зону. Как вариант — можете использовать карандаш для бровей: в таком случае сделайте несколько штрихов под нижней губой и растушуйте их.

Step 4: Карандашом в тон кожи обведите естественный контур губ (включая «ложбинку» над верхней губой). Им же закрасьте всю поверхность губ, а затем растушуйте. Если форма требует коррекции, то обводите желаемый контур — например, можно округлить губы, нарисовать контур чуть выше естественной границы.

Step 5: Финальный штрих — нанесите помаду (лучше матовую) или тинт. Помаду настоятельно рекомендуем наносить кистью. Для большего эффекта в центр губ добавьте каплю блеска (это можно сделать прямо пальцами — только следите, чтобы помада не смешивалась с блеском, накладывая его поверх. Так эффект глянца будет сильнее).

Кое-что еще: в вопросе увеличения объема губ отлично работает тинт. Достаточно нанести его поверх чистых губ, сразу растушевав (он быстро впитывается), можно, опять-таки, пальцами. При нанесении чуть выходите за естественный контур и уделите особое внимание подготовке губ. Поскольку тинт заметно сушит губы, перед его использованием необходимо смягчить губы: подойдут питательный бальзам и скраб, которые уберут сухие чешуйки».