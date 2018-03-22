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5 предательских признаков старения
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5 предательских признаков старения 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Признак №1  Уши — та часть головы, о которой мы думаем в последнюю очередь. А между тем, при идеальной коже лица именно они могут выдать ваш возраст. Снимайте перед сном даже легкие серьги. Не забывайте наносить на мочки крем и делать массаж.
Признак №2  На шее отсутствует жировая прослойка, поэтому кожа в этой зоне с возрастом становится сухой и сильно провисает. Вам поможет очищение, увлажнение и питание. Но главный залог успеха — укрепляющая гимнастика.
Признак №3  В молодости брови «вразлет», но с возрастом надбровные дуги начинают «сползать» вниз, расстояние между глазами и бровями становится значительно меньше, а выражение лица — более суровым. Исправить дефект поможет ботокс и правильный макияж.
Признак №4  Губной желобок, известный также как фильтрум, делает рот выразительным. Со временем кожа в этой области разглаживается. Сделайте акцент в этом месте с помощью татуажа.
Признак №5  Как и шея, кисти рук лишены подкожной жировой клетчатки, а потому они покрываются предательскими складками даже раньше, чем лицо. Поэтому не стоит пренебрегать регулярным уходом. Во время уборки пользуйтесь перчатками.
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