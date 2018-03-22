В Зимбабве прошел конкурс красоты среди девушек-альбиносов

Интересный и необычный конкурс красоты прошёл в Зимбабве, в нём приняли участие девушки с необычной внешностью, а именно девушки-альбиносы. В конкурсе, который проходил 16 марта, приняли участие всего 13 девушек, а сам конкурс включал в себя 3 несложных этапа, среди которых ответы на вопросы и 2 этапа дефиле, в вечерних платьях и национальной одежде. Победительницей конкурса «Мисс Альбинос» стала Ситхембисо Мутукуре, но приз она получила скромный по меркам конкурсов красоты, всего-то 85 долларов и корону. Но главное не победа, а участие считает Ситхембисо, ведь к подобным людям часто относятся с издевательствами и это очередной шанс заявить миру, что такие люди не одиноки и они не виноваты в том, что страдают подобным заболеванием. Для тех, кто не знаком с этим заболеванием, проблема связана с врожденным отсутствие пигмента меланина, которая и влияет на цвет кожи.