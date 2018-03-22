Ещё
В Зимбабве прошел конкурс красоты среди девушек-альбиносов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Зимбабве прошел конкурс красоты среди девушек-альбиносов 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Интересный и необычный конкурс красоты прошёл в Зимбабве, в нём приняли участие девушки с необычной внешностью, а именно девушки-альбиносы. В конкурсе, который проходил 16 марта, приняли участие всего 13 девушек, а сам конкурс включал в себя 3 несложных этапа, среди которых ответы на вопросы и 2 этапа дефиле, в вечерних платьях и национальной одежде. Победительницей конкурса «Мисс Альбинос» стала Ситхембисо Мутукуре, но приз она получила скромный по меркам конкурсов красоты, всего-то 85 долларов и корону. Но главное не победа, а участие считает Ситхембисо, ведь к подобным людям часто относятся с издевательствами и это очередной шанс заявить миру, что такие люди не одиноки и они не виноваты в том, что страдают подобным заболеванием. Для тех, кто не знаком с этим заболеванием, проблема связана с врожденным отсутствие пигмента меланина, которая и влияет на цвет кожи.
13 Новостей.ru: последние новости
Анастасия Квитко шокировала поклонников слишком большой грудью и проблемой с кожей У 78-летнего Эммануила Виторгана и 56-летней Ирины Млодик родилась дочь! Дмитрий Шепелев нашёл себе возлюбленную, Жанна Фриске в прошлом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел140
Камилла называла принцессу Диану коровой и мышью30
Распутина гневно отреагировала на вопросы о дочери7
Эти продукты оказались опасными для здоровья14
На выброс: эти вещи выдают провинциальность7
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение