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Как создать естественный румянец на щеках?
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Как создать естественный румянец на щеках? 

BeautyHack.ru 2 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Мечтаете о средстве, с помощью которого можно создать легкий естественный румянец и подчеркнуть натуральный цвет губ? Делимся секретом, какой тинт вам в этом поможет.
Новинка Chanel Rouge Coco Lip Blush — не просто тинт для щек. С помощью него можно создать легкий румянец, добиться разной интенсивности цвета и мягко растушевать пигмент вдоль линии скул.
Тинт отлично смотрится и на губах: с ним получается актуальный эффект «зацелованных губ», а яркое и стойкое покрытие не требует наслаивания (даже если выбрать ягодные или темные оттенки).
Гелеобразная текстура и высокая пигментация — не главные преимущества тинта. Он отлично увлажняет нежную кожу губ и щек — за это отвечают масла жожоба, мимозы и подсолнечника в составе. У средства удобный аппликатор, которым легко можно нанести тинт прямо на бегу.
Но чтобы добиться максимально естественного эффекта, визажисты марки советуют распределять средство подушечками пальцев вбивающими движениями.
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