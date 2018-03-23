Гены и солнце. Можно ли избавиться от веснушек и пигментных пятен

Весна — это много солнца и всеобщее пробуждение. Правда, не для всех это в радость. Особенно если речь идет о веснушках и пигментных пятнах, которые появляются от солнца на лице и других частях тела. Опасны ли веснушки и пигментные пятна? Являются ли они признаками серьезных болезней и генетических мутаций? Нужно и можно ли от них избавиться? Главный дерматовенеролог УФО, доктор медицинских наук, профессор Олег Зиганшин рассказал «АиФ-Челябинск» всю правду о солнечных отметинах на коже человека.

Веснушкам бой!

В народе веснушки называют конопушками, а врачи именуют их красивым словом эфелиды. Это небольшие пигментные пятнышки на коже лица и открытых участков тела, появляющиеся под воздействием солнечных лучей. В образовании веснушек решающую роль играет наследственный фактор, который связан с изменением в структуре клеток-меланоцитов, которые синтезируют пигмент меланин. Вылечить полностью эфелиды невозможно. Ведь такая реакции кожи на солнце заложена на генном уровне. Но можно достичь определенной степени их осветления. Вот только нужно ли?

Желание удалить веснушки присуще больше девушкам, нежели парням. Такой подход во многом обусловлен исторически. Россия относится к тем странам, где рыжие волосы и веснушки с давних времен воспринимали как дурной знак. Не даром рыжеволосых девушек звали бестиями и причисляли в ведьмам. Петр I издал указ, согласно которому рыжие люди не могли занимать государтсвенных постов. Детей на Руси с малолетства учили: «С черным в баню не ходи, с рыжим дружбу не води».

Подобное негативное восприятие рыжих людей было присуще и древним грекам. Они считали, что после смерти рыжие непременно перерождаются в вампиров. И лишь в Риме рыжие люди почитались как талисман. А сегодня люди с рыжими волосами или веснушками составляют не более двух процентов от общего числа населения планеты. Парадоксально, но факт: задумываясь о покраске волос, больше половины девушек мечтают получить эффектный рыжий оттенок, чтобы выделяться среди остальных.

Косметологи не рекомендуют избавляться от веснушек на лице, ведь коже придется переносить воздействие кислот, а эффект от процедуры может быть очень незначительным, ведь избавиться от пятнышек навсегда все равно нельзя.

Отметины от солнца

Другое дело, если речь идет о пигметных пятнах. Их медицинское название также звучит красиво — лентиго, от латинского слова lentigo, которое можно перевести как «пятно в виде чечевицы». Лентиго — это плоские пятна на коже, слегка возвышающиеся над ее поверхностью. Они имеют темно-коричневый цвет и диаметр от 1,5 мм до 3 см. Лентиго представляет собой пигментный невус. Оно может быть врожденным и приобретенным.

Обычно лентиго имеет круглую или продолговатую форму. Пигментация и размеры пятна зависят от его разновидности. Пятна могут образоваться на самых различных участках тела и даже на слизистых. Чаще всего заболеванию подвержены люди, у которых светлая и чувствительная кожа. Лентиго — это также скопление пигментных клеток-меланоцитов. К образованию пигментных пятен может привести как глубокое травмирование кожного покрова, так и нарушения в работе эндокринной системы организма, а также интоксикация или воспаление.

Точные причины заболевания неизвестны. Появлению пигментных пятен на теле могут способствовать:

повышенная чувствительность к ультрафиолету;длительное пребывание на солнце, неоднократные солнечные ожоги;ожоги солнцем в детском возрасте;светлая кожа и волосы;чрезмерно частое посещение солярия;пожилой возраст;угнетение иммунитета при употреблении цитостатиков, иммунодепрессантов, глюкокортикоидов, а также у больных с синдромом приобретенного иммунодефицита;инфицированность вирусом папилломы человека;гормональные изменения в период полового созревания, беременности.

Солнечное лентиго — коричневые пятна до 1 см в диаметре — часто проявляется на лице и руках у людей старше 50 лет, побывавших на солнце. Более распространено у мужчин, чем у женщин. Чтобы отличить лентиго от веснушек, требуется дполнительная диагностика. Важно, что лентиго может являться фактором риска развития злокачественных новообразований кожи. Наилучшими методами профилактики возникновения солнечного лентиго являются использование солнцезащитных средств и избегание воздействия солнечных лучей на кожу.

Поствоспалительная гиперпигментация является следствием повышенного синтеза меланина в ответ на повреждение кожи. Она может протекать в виде локализованной или диффузной формы, степень вовлечения кожных покровов зависит от локализации очага первичного поражения. Клинически поствоспалительная гиперпигментация проявляется в виде темных пятен неправильной формы, возникающих в областях, где раньше был воспалительный процесс. Она может возникать в любой области тела человека, однако вызывает наибольший дискомфорт и стресс у пациента при появлении на лице.

Поствоспалительная гиперпигментация развивается у людей, имеющих к ней предрасположенность, трудно поддается лечению. Более того, воспаление, возникающее при пилинге или лазерной терапии, может ухудшить течение заболевания. Таким образом, для лечения используются исключительно местные препараты, у которых отсутствуют раздражающие свойства. К этим препаратам относятся: гидрохинон, койевая кислота и ретиноиды. Однако они обладают ограниченной эффективностью. Наилучшим лечением является избегание воздействия солнечных лучей, использование солнцезащитных средств. Также пациенты должны понимать, что эта патология может рецидивировать.

Для определения верного способа лечения важно установить путем диагностики причины образования пятен. Чтобы отбелить простое лентиго, назначаются:

косметологические процедуры для отшелушивания пигментного пятна;защитные средства для кожи против воздействия солнечных лучей;применение наружно азелаиновой кислоты;применение арбутина;использование экстракта солодки.

Эффективного стандартного метода лечения пигментных заболеваний не существует, поэтому при лечении различных расстройств пигментации приходится использовать различные терапевтические методы. В связи с чем, не рекомендуется заниматься самолечением.

Чтобы предотвратить образование пигментных пятен, требуется ухаживать за своей кожей и беречь её от негативного воздействия солнечных лучей. Нужно оградить лицо от чрезмерного влияния солнца — носить широкополые шляпы в летний период, не выходить на активное солнце в летнюю дневную жару, пользоваться защитными косметическими средствами против воздействия ультрафиолетовых лучей.