Домашняя косметика: польза или вред

В погоне за натуральностью некоторые девушки отказываются от промышленных кремов и переходят на home-made косметику. Рецептов и специалистов в Сети немало. Врач-косметолог Зоя Бочкарёва рассказывает, есть ли польза от самодельных кремов.

Что стоит за натуральностью

— Я была очень удивлена, когда моя пациентка сказала, что использует косметику, которую изготавливает дома «грамотный специалист» из Алтая. Я не могла отделаться от трёх мыслей. Что это за специалист, в какой сфере? В каких условиях готовит свои «эликсиры» и откуда берёт компоненты? Какого они качества и происхождения?

Подобные специалисты уверяют, что их кремы сварены из натуральных ингредиентов. Мол, это не химия, которую готовят на фабриках и заводах. Не хочу никого обидеть, но если взглянуть на состав, то получается следующее: изготовители берут масла (и готовые бутылочки с заводов и фабрик), на этих маслах настаивают травы (где собраны эти травы?), добавляют эмульгатор (используют полавакс — это растительный эмульгатор из пальмового масла; его ещё используют для приготовления мыла, просто в других пропорциях). А как же консерванты? Их не может не быть. Без них домашняя косметика будет пригодной не больше недели. Часто используют «зелёный» консервант феноксиэтанол. Это химическое соединение может вызвать разные нежелательные последствия, например раздражение кожи.

Моё мнение: если уж пробовать подобные кремы, то лучше экспериментировать самостоятельно. Здесь вы точно будете уверены в том, что туда положили. Травы должны быть собраны в экологически чистых местах, а не у дорог. У вас не должно быть аллергии на компоненты, хорошо и быть уверенным в качестве масел, которые используете. Вы должны следить за сроком годности. Заметьте, человеку без профильного образования соблюсти все эти условия крайне сложно. На фабриках, где массово производят косметику, все процессы продуманы, разработаны. Существуют плантации, где выращивают нужные растения, а в лабораториях отслеживают совместимость всех ингредиентов.

Съедобная косметика

Другой вариант — нанести сметану, сделать скраб из овсянки и прочей еды. Например, наши мамы «омолаживались» с огурцами на глазах. В СССР был дефицит всего, и хорошую косметику позволить себе могла далеко не каждая женщина. А сейчас, видимо, наступила перенасыщенность рынка. Некоторые люди используют сметанные и огуречные маски как единственный способ ухода за собой. Но, честно говоря, некоторые современные продукты, особенно овощи не в сезон, порой страшно есть, не то что наносить на кожу. Натуральные ингредиенты (если вы уверены в их натуральности) хороши как дополнение к основному уходу, но не как единственный способ.

Есть ли смысл в hand-made косметике

Женщины всегда ищут способ выглядеть моложе. Мне кажется, к натуральным кремам прибегают те женщины, которые не смогли решить проблемы с кожей с помощью магазинных средств. У этого может быть много причин.

Крем выполняет защитную функцию (от неблагоприятных факторов, испарения влаги, он может отбеливать и обеспечивать местное лечение угревой болезни). Чтобы найти подходящую косметику, нужно выяснить информацию об уходе, посоветоваться с косметологом — и учитывая тип кожи и беспокоящую проблему, подобрать хороший крем. Причём ценовая политика очень разнообразная, и каждый может найти вариант на свой бюджет. Если крем не подходит, его можно заменить, это не проблема.

Но уход за собой — это не только косметика. Правильное питание, физическая активность — вот что поддерживает красоту и здоровье. Возможно, если ни один крем не даёт желаемого результата, вам стоит пересмотреть свой образ жизни.

Нельзя забывать и о салонных процедурах. Как врач-косметолог я уделяю большое значение массажу (самомассажу, если говорить только о домашнем уходе), аппаратным методикам (микротоки, гальваника, ультразвуковая чистка), мезотерапии. Все эти процедуры улучшают качество кожи, а использование кремов отходит на второй план: человеку будет подходить больше средств.

С другой стороны, в эпоху нанотехнологий, прорывов в медицине и промышленности изготовление собственных кремов — это скорее некий ритуал, таинство. Если у вас много времени и терпения, если вас это расслабляет, если ухаживать за собой именно так доставляет вам удовольствие, то почему бы и нет. Главное — использовать качественные ингредиенты и ответственно относиться к процессам изготовления и хранению.

Какие домашние рецепты действительно работают

Настойка календулы. Продаётся в аптеках. Незаменимое средство от прыщей. Наносите на проблемную зону ватной палочкой 3-4 раза в день. Средство остановит процесс созревания прыща и убьёт бактерии, вызывающие воспаление.

Хлористый кальций. С его помощью можно провести так называемый голливудский пилинг лица. Для этого вылейте содержимое одной ампулы на ладони, разотрите и нанесите на очищенную кожу лица. Как только подсохнет, нанесите средство снова и так проделайте три раза. Затем обильно намыльте руки обычным мылом и энергично потрите лицо по массажным линиям. Компоненты мыла начнут соединяться с хлористым кальцием. Получившаяся густая масса снимет верхний слой ороговевших частичек кожи и мягко очистит лицо.

Перекись водорода. Известный антисептик. Разведите перекись водой в пропорции 1:1 и используйте в качестве лосьона для лица. Перекись осветлит нежелательную пигментацию и снизит риск возникновения кожных заболеваний.

Бадяга. Она оказывает местное шлифующее воздействие на кожу. Уменьшает морщины, шрамы, растяжки на коже. Чтобы приготовить маску из бадяги самостоятельно, понадобится стакан воды, две чайные ложки перекиси водорода (если кожа пористая, плотная) и пакетик бадяги (можно купить в аптеке). Возьмите небольшую мисочку. Смешайте в ней все ингредиенты. Полученную массу нанесите на проблемные участки кожи. Оставьте на пять минут, затем смойте большим количеством воды.