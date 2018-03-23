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Просто выспалась: почему внешность Беллы Хадид (была) далека от идеала
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Просто выспалась: почему внешность Беллы Хадид (была) далека от идеала 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Комментирует Елена Поскотинова, врач-дерматовенеролог, косметолог центра Tori:
«Первое, что бросается в глаза при взгляде на фотографии модели, — овал лица, который кардинально изменился. Очевидно, что здесь не обошлось без хирургического вмешательства: на ранних фотографиях у Беллы лицо ближе к квадрату, а на свежих снимках — V-образной формы («треугольник», вершина которого направлена вниз, а основание — вверх). Предполагаю, что это преображение было достигнуто путем операции, за счет резекции (удаления) углов нижней челюсти и удаления комков Биша.
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Второе заметное изменение связано с носом. Нос юной Хадид совершенно отличается от нынешнего: заметны горбинка и очень длинный кончик. Сейчас нос выглядит аккуратным, его отличает красивая форма и гармоничные пропорции, что является показателем проведения успешной ринопластики.
Что касается косметологических процедур, то, думаю, Белла регулярно делает инъекции ботулотоксина, о чем свидетельствует идеально гладкий лоб — без единой морщинки, очень ровный. Возможно, имела место и контурная пластика: у модели четкие, рельефные скулы, которые можно получить, добавив объем в область скул (введение филлера).
Однако, несмотря на достаточно масштабную «бьютификацию», для того, чтобы сохранить молодость и красоту, Хадид можно рекомендовать некоторые процедуры.
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Практически на всех фотографиях заметно, что у Беллы началось формирование грыжи на нижних веках. Разумеется, эту проблему можно решить оперативным (хирургическим) путем, но поскольку грыжи пока еще небольшие, косметологические методы также позволят добиться значительного результата. Например, с помощью филлеров можно заполнить борозду, которая разделяет грыжу и часть щеки, стерев, таким образом, границу залома. Эффективной в данном случае окажется и процедура на аппарате Ulthera System (лифтинг на уровне SMAS), проведенная на область век, которая сделает грыжу менее заметной.
Разумеется, не стоит сбрасывать со счетов и «классику»: для увлажнения кожи рекомендуется проводить курс биоревитализации (с частотой — два раза в год). А чтобы поддержать эффект сияния и сохранить глянцевую кожу, рекомендуется делать химические пилинги, лазерную шлифовку».
Квест «Найди Беллу»
Комментирует Анна Данилкина, визажист MAHASH SPA: «В начале карьеры Беллы Хадид визажисты создавали ей гладкий, безупречный тон и акцент на глаза, выделяя их и визуально делая больше. Все по канонам макияжа — скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства, ведь в моде всегда приветствовалась симметрия и пропорциональность. На сегодняшний день, учитывая заметные изменения лица Беллы, визажисты делают смелые акценты на губы и скулы, и, конечно же, на неизменно красивые глаза. В ее макияже используются тени и помады преимущественно коричневых оттенков, в основном, nude. Нюдовый мейк всегда был популярен, сейчас это один из основных трендов, который подойдет всем для создания и дневного, и вечернего образа (добавляя яркие акценты на губы и глаза). Белла чаще всего старается сделать так, чтобы первым, что бросалось в глаза, была именно ее красота, а не используемая косметика». [SLIDER_3]
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