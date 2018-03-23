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Детям-бабочкам из Удмуртии собирают деньги на краудфандинговой площадке
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Детям-бабочкам из Удмуртии собирают деньги на краудфандинговой площадке 

ИА «Сусанин» 30 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Благотворительный фонд «Подари завтра!» запустил проект в помощь детям-бабочкам из Удмуртии. На официальном сайте фонда сообщается, что сбор денег идет на краудфандинговой площадке.
Организаторы хотят собрать 350 тыс. рублей за 40 дней. Собранные деньги пойдут на покупку медикаментов для детей, рожденных с редким генетическим заболеванием — буллезный эпидермолиз. Ребят с таким заболеванием называют дети-бабочки, потому что их кожа очень хрупкая. От любого прикосновения кожа отслаивается, оставляя раны на теле. Справиться с этим можно только с помощью специальных мазей и бинтов.
Сегодня в Удмуртии проживает 4 ребенка с таким диагнозом. Чтобы помочь «детям, которых нельзя обнять» необходимо зайти на сайт PLANETA.RU и нажать на кнопку «Помочь проекту».
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