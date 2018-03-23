Придуманная красота: как живет «одесская Барби» 

1/10 Валерия Лукьянова имеет целую армию поклонников, которые в восторге от внешнего вида и образа жизни "живой Барби". Но девушка не всегда была такой. Фото: @valeria_lukyanova21

2/10 Популярность пришла к Лукьяновой в 2002 году, когда она выложила в Интернет фото, где умело наложенный макияж сделал ее внешность похожей на куклу Барби. Снимок произвел фурор в Сети, а девушка поняла, в каком направлении ей нужно двигаться в жизни. Фото: @valeria_lukyanova21

3/10 С тех самых пор Лукьянова без устали "шлифует" свой образ "живой куклы". На ее страницах в соцсетях пользователи активно обсуждают внешность девушки и количество сделанных ею пластических операций. Фото: @valeria_lukyanova21

4/10 Сама девушка утверждает, что перенесла лишь одно хирургическое вмешательство — увеличила грудь. С этим, правда, не согласны пластические хирурги, отмечающие, что такой тонкой талии практически невозможно добиться, и предполагающие, что "Барби" удалила себе нижние ребра. Фото: @valeria_lukyanova21

5/10 Лукьянова стоит на своем и объясняет, что секрет ее красоты в правильном макияже, спорте и духовных практиках. Последними, кстати, девушка увлекается уже давно и утверждает, что овладела техникой путешествия в астрале. Фото: @valeria_lukyanova21

6/10 Чтобы поддерживать точеную фигуру в идеальном виде, Лукьянова перешла на правильное питание. Занимается сыроедением и вегетарианством. Недавно со своими подписчиками Валерия поделилась информацией, что решила совсем отказаться от сыра, а остальные молочные продукты не употребляет уже много лет. Фото: @valeria_lukyanova21

7/10 Своим подписчикам Лукьянова часто дает советы о том, как поддерживать форму, какую еду считать правильной. Девушка разработала программы о красоте, снижении веса и уроки выхода в астрал, которые предлагает испробовать всем желающим. Фото: @valeria_lukyanova21

8/10 Но отнюдь не все верят в идеальную жизнь "кукольной" девушки. Многие "обвиняют" в создании кукольного образа Валерии множество пластических операций (от увеличения груди до изменения формы носа, губ, разреза глаз и уколов ботокса), а также банальный фотошоп, которым беззастенчиво пользуется Лукьянова. Фото: @valeria_lukyanova21

9/10 Косвенным доказательством того, что "живая Барби" действительно водит за нос своих подписчиков, является то, что она запретила родственникам и друзьям фотографировать себя в жизни и выкладывать ее фото в Интернет без ее ведома. Фото: @valeria_lukyanova21