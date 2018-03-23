Жади из «Клона» перекрасилась в блондинку и помолодела на 20 лет 

42-летняя бразильская актриса кардинально сменила имидж.
Герои бразильской мыльной оперы «Клон» в 90-х так плотно вошли в нашу жизнь, что воспринимались едва ли не членами семьи! Мы за них переживали, радовались и ждали новых серий. И, конечно, все, кому чуть больше 25, знают Жади…
Актриса Джованна Антоннели продолжила съемки и после, а также несколько раз была замужем. Но мужчину всей своей жизни, по признаниям актрисы, встретила только сейчас. Больше пяти лет Джованна счастлива с режиссером Леонардом Ногейра. И то ли любовь на нее так вляет, то ли весна, но даже выглядит она сейчас моложе, чем 20 лет назад!
Новым образом Жади поделилась в своем Instagram. Актриса обрезала волосы и перекрасилась в блондинку.
«Ты — красотка!», «Это лучший из ваших образов», «Совсем другая, но мне нравится», — забросали ее комментариями подписчики.
Впрочем, это далеко не первая смена имиджа звезды. Недавно она также хвасталась короткой стрижкой и кардинально сменила стиль одежды на спортивный. В какой-то момент кроссовок и джинсов в гардеробе актрисы стало так много, что даже поклонники запереживали и требовали платьев, декольте и шпилек.
Что же, кажется, «наша Жади» вернулась! Согласны, что на новых фоточках она выглядит более чем горячо?
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