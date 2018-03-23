8 звезд, которым пластика пошла на пользу

Преображение с помощью пластической хирургии — дело крайне деликатное. И знаменитости это ярко демонстрируют. Только вот одни не покидают списков звезд, переборщивших с пластикой, а другие, филигранно отточив с помощью хирурга свою внешность, неизменно заслуживают звание секс-символа. В нашем обзоре самые удачные примеры звездной пластики.

МЭРИЛИН МОНРО Самое легендарное перевоплощение сделало из никому неизвестной Нормы Джин ярчайший секс-символ 60-х Мэрилин Монро. При жизни актрисы по поводу ее возможных пластических операций ходили лишь слухи, настолько незаметными были перемены. Точки на I расставили медицинские записи пластического хирурга Майкла Гурдина, которые в 2013 году были выставлены на торги. К записям доктора были приложены рентгеновские снимки, по которым эксперты определили, что Монро делала ринопластику. А в медицинских документах актрисы было указано, что доктор Гурдин вживил своей пациентке в подбородок хрящевой имплант. Действительно, если сравнивать снимки Мэрилин в начале и на пике карьеры, то можно заметить, что от несколько широковатого носа и круглого личика, которые придавали актрисе вид простушки, не осталось и следа: вместо этого появился четко очерченный овал лица и более изящный нос.

ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС Прежде чем стать воплощением мечты миллионов мужчин, Дженнифер Лопес прошла через несколько пластических операций. Изменения были точечными, так что, на первый взгляд, создается впечатление, будто Лопес и вовсе ничего с собой не делала. Однако опытный хирург сразу заметит, что певице делали ринопластику (более изящный нос), вставлен имплант в подбородок, увеличена грудь и ягодицы. Правда, последнее звезда категорически отрицает, объясняя округлившуюся «пятую точку» результатом регулярных многочасовых тренировок.

ГВИНЕТ ПЭЛТРОУ Гвинет Пэлтроу во всех интервью рассказывает о том, что никогда и ни при каких условиях не ляжет под нож пластического хирурга. Однако наметанный глаз специалиста быстро определит, что утонченные аристократичные черты лица актрисы — отнюдь не природные данные. Еще в начале карьеры звезда сузила нос, а относительно недавно слегка изменила форму скул (сделала их более выразительными). На этом Гвинет и остановилась. Зато регулярно обращается к косметологу за инъекциями гиалуроновой кислоты и филлеров.

ХОЛЛИ БЕРРИ Одной из особенностей внешности темнокожих женщин является широкая переносица. С помощью пластического хирурга Холли придала своей переносице изящества и благодаря этому обеспечила себе участие на конкурсе красоты «Мисс Мира» в 1986 году (она стала первой афроамериканкой, представившей США на этом конкурсе). Опытные хирурги разглядели еще и импланты в груди, но, как принято у звезд, Берри отрицает всяческое вмешательство в свою внешность.

КИРА НАЙТЛИ Кира Найтли — еще одна звезда, которая лишь слегка поправила то, что дала ей природа. Актриса чуть увеличила верхнюю губу и сделала более тонким кончик носа. Правда, факт изменений знаменитость отрицает, но снимки Найтли разных лет наглядно демонстрируют, что звезда лукавит. Кстати, маленькая грудь, которую поспешили бы увеличить многие звезды, ничуть не смущает саму Найтли. Напротив, актриса гордится своими миниатюрными размерами.

СКАРЛЕТТ ЙОХАНССОН Хотя актриса и опровергает разговоры о трансформации внешности, даже невооруженным глазом видно, что нос Йоханссон стал куда более аристократичным и узким, чем на снимках в самом начале карьеры. После ринопластики лицо может поменяться радикально, чего не случилось со Скарлетт: новый нос актрисы выглядит так, словно она с таким и родилась.

КИМ КАРДАШЬЯН Ким Кардашьян — один из ярчайших примеров удачной пластики. Изменения в ее внешности заметны даже обывателям, но все они (за исключением разве что увеличения «вторых 90») — исключительно по делу. Как и большинство звезд, Ким сделала ринопластику — была сужена спинка носа, чуть уменьшены крылья и немного сглажена горбинка (но до конца хирург ее не удалил). Четкий контур скул говорит о том, что Ким удалили комки Биша. А снимки в открытых декольтированных платьях наглядно демонстрируют увеличенную грудь. Опытные хирурги также разглядели пересадку волос у линии лба — таким способом Ким добилась более открытого лица.

КСЕНИЯ СОБЧАК Отечественные звезды тоже часто обращаются к пластическим хирургам. Среди них и телеведущая Ксения Собчак, которая немного исправила форму носа. Звезда объясняет операцию искривленной перегородкой, которая мешала ей дышать. Действительно ли ринопластика была сделана по медицинским показаниям или же исключительно из эстетических соображений, неизвестно, но ясно одно: новый нос Ксении смотрится гораздо аккуратнее предыдущего.

Рассматривала звезд Юлия Маркова