Звезды против ботокса: мы гордимся своими морщинами!

Сара Джессика Паркер, 2018 год Актриса, запомнившаяся публике в роли стильной Кэрри Брэдшоу , не собирается быть вечно молодой. Несмотря на то, что звезде уже 52 года, она выступает против пластических операций и ботокса. «Есть женщины, которые считают, что ботокс им просто необходим. Но я придерживаюсь мнения, что на данный момент для нашей отрасли это не так уж и важно», — сказала актриса в интервью одному из изданий. Смелое заявление для голливудской звезды, не так ли? Но инсайдеры поговаривают, что Сара лукавит, а на практике она уже прибегала к услугам пластического хирурга, сделав блефаропластику. Зато в истории с ботоксом актриса вроде не замешана.

Джулия Робертс, 2017 год Джулия считает, что актеру дано лицо для того, чтобы рассказывать истории. Ботокс может в этом деле только помешать и даже стать преградой для воспитания детей. «У меня трое детей. Я хочу, чтобы они знали, какие эмоции я испытывают в тот или иной момент, а не видели мамочку с одним и тем же застывшим выражением лица», — сказала звезда в интервью Access Hollywood.

Ванесса Паради, 2018 год Мы так и не поняли, почему Джонни Депп променял Ванессу Паради на Эмбер Херд. Ведь если поставить двух актрис рядом, Ванесса даст молодой звезде сто очков вперед. У Паради есть шарм и обаяние, у Эмбер — практически безупречная внешность бездушной куклы. При этом Херд уже была в гостях у пластического хирурга, а вот Ванесса, которая в 45 лет выглядит ровесницей своей 18 летней дочери, туда даже не собирается. И выступает против ботокса. «Я мало работаю в Америке, поэтому не чувствую на себе давление мира Голливуда. Французы, как и французский мир кинематографа, относятся к старению более расслабленно. Здесь никто не зациклен на вечной молодости, поэтому я принимаю себя такой, какая я есть», — сказала Паради журналистам.

Кейт Бланшетт, 2018 год Ровной, светлой и сияющей коже 48-летней актрисы завидуют даже молоденькие девочки. Эксперты и инсайдеры уже не раз пытались приписать такой эффект работе пластических хирургов и косметологов. Однако Бланшетт много раз это опровергала, ведь она боится специалистов индустрии красоты как огня. «Я считаю, что в наше время люди слишком увлеклись борьбой с надвигающимся старением. Они пытаются стать вечно молодыми любыми способами, но разве это возможно даже при помощи специалистов? Я просто боюсь, что увижу после инъекций красоты или пластической операции в зеркале незнакомую женщину. И мне придется потом как-то жить с чужим лицом», — сказала Кейт в интервью fashionetc.com. Бланшетт утверждает, что сохранить красоту и здоровье кожи ей помогает строгий режим, правильное питание, грамотный уход и кислородная терапия, которую она делает в салоне у косметолога.

Кристи Тарлингтон

Кристи Тарлингтон, 2017 год Кристи 48 лет, но она до сих пор представляет молодежную марку Maybelline New York наравне с юной звездой подиумов Джиджи Хадид. И Тарлингтон не собирается вступать в гонку со старением. Правда, жалуется, что у нее на шее начали появляться морщинки. «Если представить, что борьба за вечную молодость выглядит как настоящая гонка, я предпочла бы выйти из нее не победителем, а выжившим. Поэтому я не собираюсь в ближайшее время бороться со временем. Пусть морщины покроют всю мою шею. Тогда я просто буду круглый год носить водолазки», — сказала модель в интервью Harper’s Bazaar.

Мерил Стрип, 2018 год Актрису, которой в июне исполнится 69 лет, совершенно не беспокоят появляющиеся морщины на лице. Ведь они не мешают ей получать знаковые роли. Те, кто в Голливуде всеми силами борется со старением, в том числе с помощью ботокса, просто смешат Стрип. «Мне кажется, что девушки после ботокса выглядят забавными, у них совершенно замороженные лбы, а у некоторых так и вообще нет мимики. Последние меня настораживают и даже пугают. Представьте, вы разговариваете с человеком, который выглядит как манекен. Я уже давно поняла, что ботокс не для меня, ведь я за живое общение во всех смыслах», — сказала Мерил.

Кейт Уинслет, 2017 год Кажется, актриса знает, где находится источник молодости. Иначе почему в свои 42 года она выглядит так же, как во времена съемок в фильме «Титаник»? Эксперты говорят, что Кейт использует ботокс. Но Уинслет активно опровергает все попытки опорочить ее репутацию и открыто демонстрирует отсутствие хирургических вмешательств. На одной из пресс-конференций актриса устроила маленькую сценку. Она начала активно двигать лбом и попросила всех внимательно понаблюдать за ним. Показав на образовавшиеся заломы между бровями, Уинслет спросила одного из репортеров: «Видите эти морщинки? Я очень горжусь тем, что они появляются и что я могу делать движения бровями».

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