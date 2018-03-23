Ближе к звездам: 10 секретов известных визажистов

Знаменитости всегда выглядят безупречно, что во многом является заслугой их визажистов. Мы собрали несколько интересных советов бьюти-гуру, которые делают макияж зарубежным и российским звездам. Возьми на заметку!

1. Визажист Ким Кардашьян Марио Дедиванович советует наносить консилер в последнюю очередь. «Если вы делаете, например, смоки-айз, темные тени обязательно осыпятся под глаза и прилипнут к консилеру, удалить эти следы будет сложно», — говорит визажист. Кроме того, он подчеркивает, что очень важно вовремя мыть кисти для макияжа. Для этого идеально подойдет средство для очищения лица или детский шампунь.

2. Визажист Бейонсе Джон Барнетт рассказал, как нужно правильно наносить хайлайтер. Чтобы результат получился естественнее, необходимо два слоя. Сначала распредели жидкий хайлайтер безымянным пальцем, а затем — сухой, но уже кисточкой. «Все дело в расслоении, а не просто в том, чтобы наложить как можно больше средства», — объясняет Джон.

3. Тоня Крукс — мастер по бровям Меган Фокс и других звезд. Она считает, что любые брови могут быть красивыми. «Для роста волос нужно 52 дня, поэтому я хочу, чтобы вы забыли про пинцет на какое-то время. Вместо этого попробуйте стимулировать волосяные фолликулы каждый день и наносите сыворотку для роста волос», — делится Тоня.

4. Известный российский визажист Елена Крыгина рекомендует наносить масло вместо хайлайтера. Она объясняет это тем, что в тренде натуральный блеск: кожа должна быть увлажненной, а сияние — естественным. Чтобы добиться такого результата, нанеси масло на выступающие части лица уже поверх тонального средства. Важный момент: движения должны быть легкими. «Набивай» масло, едва прикасаясь к лицу, чтобы избежать жирного блеска.

5. Шарлотт Тилбери — известная британская визажистка, которая красит весь Голливуд. На ее счету работы с культовыми брендами, фотографами, моделями, макияж звезд для красных дорожек и обложки мирового глянца. Для создания эффекта накладных ресниц она использует несколько тушей: «Бывает, что я наношу до пяти разных тушей подряд, чтобы добиться нужного эффекта. Я начинаю с разделяющей, затем прокрашиваю удлиняющей, добавляю интенсивности объемной… Так можно получить результат не хуже, чем от накладных ресниц». А тональный крем она рекомендует наносить вбивающими движениями. «Это улучшает циркуляцию и дает эффект лифтинга. После этого лицо сияет», — делится Шарлотт.

6. Визажист Сьюзи Герштейн поделилась своим личным бьюти-лайфхаком: «Я обожаю этот прием: нанесите немного красной помады в центр губ, поверх бежевой. Это отличный способ вернуть губам живой оттенок, ведь нейтральные бежевые и коричневые тона могут сделать лицо невыразительным».

7. Деанна Меллузо рассказала про интересный омолаживающий прием в макияже. Необходимо просто нанести хайлайтер во внутренние уголки глаз и растушевать по нижнему веку.

8. Звездный визажист Джеймс Винсент рекомендует брать не один, а сразу несколько оттенков румян. «Розовый и любые оттенки красного идеально подходят для „яблочек“ щек. В этой области они смотрятся максимально натурально. Персиковый, коралловый и другие оранжевые тона наносите немного выше — на верхнюю часть скул. Они создадут объем. Добавьте каплю матового бронзера на выступающие точки лица: спинку носа, скулы, лоб, подбородок. Как будто вы слегка загорели».

9. Кейтлин Вутерс отмечает, что самый простой способ сделать тональную основу легче — смешать ее с дневным кремом. А креативный директор Inglot Сесилия Мюнч рассказала, как сделать тональный крем плотнее: просто добавь в него немного рассыпчатой пудры.

10. Как придать выразительность взгляду без очевидной стрелки? «Если прокрасить пространство между ресницами подводкой с фетровым наконечником, это обеспечит эффект объема и добавит выразительности взгляду. В то же время никто не заметит подводку так явно, как если бы вы нанесли ее по верхнему краю», — рассказывает Каролина Дали.