Дурман-трава: овеянный мифами нарцисс в ароматах

На дворе март, и распускаются первые весенние цветы. Овеянный легендами нарцисс пришел к нам из Средиземноморья, где стал символом любовных отношений. Пользовался он уважением и в других странах. Известно, что персидский царь Кир, первый садовод Ирана, называл нарцисс созданием красоты, бессмертной усладой. О том, как этот яркий цветок раскрывается в современных ароматах, читайте в материале «Атмосферы».

В греческих мифах боги обожали превращать людей в неодушевленные предметы. Нарцисс они, конечно же, не смогли обойти вниманием. По легенде, жил когда-то прекрасный юноша по имени Нарцисс, вот только был он черствым и неспособным на глубокие чувства.

Нимфа Эхо воспылала к эгоистичному красавцу любовью, но он отверг ее. Тогда она попросила богов наказать его. Немезида выполнила просьбу нимфы. Однажды уставший Нарцисс захотел выпить воды из пруда и увидел в отражении свое прекрасное лицо. Невольно он залюбовался собой и уже не смог отойти от водоема. Так и умер от голода. На этом месте люди позже нашли лишь цветок, который и нарекли нарциссом. Кстати, название происходит от греческого слова «narcao», что значит «дурман», и запах этого цветка действительно настолько силен, что от него может начаться головная боль.

Масло нарцисса напоминает аромат темно-зеленых листьев с оттенками гиацинта и жасмина. Добывать его абсолют очень дорого. Вы только представьте себе: из пятисот килограммов цветов получается всего триста граммов масла! Неудивительно, что сейчас все чаще натуральное вещество заменяют синтетическими аналогами.

Существует множество искусственных версий эфирного масла цветка нарцисса, в натуральном виде оно применяется только в элитных парфюмах. Так что люксовые и нишевые марки верны себе: в их творениях вы услышите только настоящий нарцисс.

Главным образом этот аромат используется в женских цветочных и фантазийных парфюмах для создания красочного, нежного и легкого образа, но случаются и приятные исключения. Так, Жак Польж создал Chanel Coco Noir, увидев знаменитый матовый черный флакон духов «Шанель №5». И было бы странно, если бы в дурманящий, манящий парфюм он не добавил ноту нарцисса. В итоге получился пряный, по-настоящему роковой аромат.

Более легкую версию предлагают Dolce&Gabbana в своем творении Dolce. В женственном и свежем парфюме запечатлен образ солнечной Сицилии, а главную скрипку здесь играет дуэт белой кувшинки и нарцисса.

Также ноты душистого цветка встречаются и в мужской парфюмерии. К примеру, одеколон Eau de Narcisse Bleu от Hermes объединяет его с древесными нотами. В довольно простой композиции Жан-Клод Эллена стремился передать чувственную сторону материи.