Диснеевских персонажей превратили в мусульман

Визажист-самоучка из Малайзии Сарасвати (Saraswati) создает образы на основе персонажей анимационных фильмов, используя для этого свой хиджаб. Для нее это возможность развеять стереотип, что все мусульманские женщины живут в угнетении, пишет Daily Mail.

Сарасвати увлеклась мейкапом во время борьбы с депрессией в 2008 году. Ее первой работой стал образ Джокера из фильма «Бэтмен: Темный рыцарь». Сейчас в портфолио Сарасвати уже насчитывается несколько сотен образов, среди которых есть Золушка, принцесса Фиона, Джессика Рэббит, Ариэль и многие другие. На создание каждого у визажиста уходит 2-2,5 часа в зависимости от сложности макияжа и дизайна хиджаба.

В Instagram у ее аккаунта Queen of Lunа уже больше 411 тысяч подписчиков. По мере роста популярности Сарасвати начала использовать дорогую косметику, более сложные техники и сделанные в единственном экземпляре аксессуары для создания новых образов.

«У меня более 30 кисточек, четыре туши, пять подводок для глаз, шесть пудр для лица, две палеты с тональными кремами, пять наборов румян, 10 палет с тенями, 30 тюбиков губной помады, два набора накладных ресниц, два хайлайтера, а еще много блеска и увлажняющих лосьонов», — рассказывала Сарасвати.