Красота по-азиатски: какие пластические операции делают восточные девушки

Времена, когда идеалом восточной красоты считалась утонченная гейша с мягкими чертами лица, остались в прошлом. Сегодня все больше азиатских девушек стремятся стать обладательницами европейской внешности. Большие глаза, светлая кожа, узкие скулы и миниатюрный острый носик — именно о таких чертах лица мечтают современные азиатские красавицы.

Статистика подтверждает: азиатки делают пластические операции гораздо чаще европейских женщин. Что именно они исправляют и как выглядят после пластики — смотри в нашей подборке.

Европеизация век Никогда не задавалась вопросом, почему у героев японских мультфильмов такие большие и выразительные глаза? Ответ на поверхности: именно о таких широко распахнутых глазах мечтают жители Азии. А все потому, что отличительной особенностью строения их глаз является складка кожи на верхнем веке, по-научному — эпикантус. Удаление этой самой складочки — одна из самых популярных пластических операций в Азии.

Будучи студенткой, Лю ужасно комплексовала из-за своего природного разреза глаз, плоского носа и узкого лба. Но опытный пластический хирург вернул девушке уверенность в себе: с помощью импланта доктор изменил Лю форму подбородка, сделал две операции по коррекции век и ринопластику.

Ринопластика

Вторая по популярности пластическая операция в Азии — ринопластика. Основные причины, по которым девушки приходят к пластическому хирургу: короткий кончик, слишком широкие крылья и «седловидный» нос (с сильно западающей спинкой). Опытные хирурги решают все эти проблемы на раз-два: запавшую часть носа заполняют имплантом, а форму сужают при помощи небольших разрезов.

Начинающая певица Чжан Шер была уверена, что только новая внешность поможет ей добиться признания и любви публики. С помощью пластического хирурга девушка избавилась от горбинки на носу, изменила разрез глаз и увеличила скулы. А вот пошла ли после этого карьера в гору — история умалчивает.

Уменьшение скул

Еще одна специфическая черта азиатской внешности — крупные «тяжелые» скулы. А потому большой популярностью у азиатских девушек пользуется операция по уменьшению скул. Процедура достаточно сложная, так как требует шлифовки костной ткани и затрагивает челюсть, а восстановление после нее длится около шести месяцев. Но восточных девушек этим не напугать, вместе с уменьшением скул они зачастую даже просят хирурга заодно провести выравнивание верхней и нижней челюстей.

Эта юная девушка устроилась на работу менеджером по недвижимости, но карьера «не клеилась». Тогда она решила изменить внешность: пластический хирург уменьшил ей скулы, провел ринопластику и исправил форму подбородка. Что было дальше — история умалчивает.

Круропластика

Другая распространенная эстетическая проблема, с которой обращаются к пластическим хирургам азиатские девушки, — кривизна голеней, которая характеризуется О-образным или Х-образным строением ног. Эту проблему решает круропластика: хирург делает разрез в подколенной складке, после чего помещает под соединительную оболочку мышц силиконовый имплант.

Маммопластика

Знаешь, какая пластическая операция пользуется самой большой популярностью у женщин во всем мире? Конечно, увеличение груди! Азиатские девушки солидарны, так что с каждым годом все больше восточных красавиц становятся обладательницами пышных соблазнительных форм.

Китаянка Лу Ин — частый гость пластического хирурга. Сначала девушка сделала коррекцию лица, а потом увеличила грудь до соблазнительного третьего размера.