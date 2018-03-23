7 главных советов обладателям жирной кожи

Спирту ‒ нет!

Существует мнение, что средства, которые содержат в себе спирт, помогают справиться с жирным блеском. Не тут-то было! Возможно, на какое-то время вам действительно удастся избавиться от жирной пленки. Но через пару минут сальные железы взбунтуются и начнут работать в несколько раз интенсивнее, пытаясь спасти вашу кожу от обезвоживания.

И что же теперь покупать? Специалисты рекомендуют спасаться средствами с себорегулирующими компонентами: они обеспечивают лечение жирной кожи лица, улучшают ее структуру и предотвращают проникновение бактерий. В состав этих средств входят витамины группы B, растительные и салициловые кислоты. Аналогично с удалением внешней жировой пленки может справиться натуральное мыло. Важно помнить, что в его состав не должна входить щелочь — этот компонент может сыграть злую шутку и привести к обезвоживанию кожи.

Держите себя в руках!

Для того чтобы не провоцировать появление новых неприятностей, прекратите трогать лицо руками. Этим, как известно, вы только усугубите состояние кожи, и вместо одного воспаления у вас появится десяток новых. Если оставить лицо в покое не получается, имейте под рукой антисептик и очищающие салфетки. Перед тем, как нанести крем или макияж, тщательно вымойте руки. И не трите лицо полотенцем «до скрипа» во время умывания. Это не только вызывает раздражение кожи, но и приводит к раннему появлению морщин.

Смените тон

Обладателям жирной кожи, как никому другому, знакомо выражение «поплыл макияж». Практически любое тональное средство держится лишь в течение нескольких часов, а затем отправляется в свободное плавание. Единственный выход из ситуации ‒ подобрать тон, идеально подходящий для жирной кожи. Ищите в магазинах тональные средства с легкой и невесомой текстурой. Чтобы лицо дольше выглядело матовым и естественным, в составе должны присутствовать кукурузный крахмал и цветная глина. Не забывайте и про другие косметические средства: матирующие салфетки помогут мгновенно снять с кожи лица жирный слой, а минеральная пудра придаст заветный сияющий (а не блестящий) эффект.

Приятного аппетита

Советуем не злоупотреблять пищей, которая вызывает жирность кожи. Вот вам стоп-лист: непостное мясо, сливочное масло и все нездоровые жиры убираем и меняем на авокадо, орехи, рыбу. Для здоровой кожи помогут шпинат и морковь, а еще продукты, содержащие жирные кислоты омега-3: лосось, тунец. Не забывайте про чернику, клубнику, сливы ‒ эти ягоды богаты антиоксидантами. Ну и вообще все это действительно очень вкусно (в отличии от сельдерея, например). А вот диеты, даже самые простые, вредны для лица: недостаток питательных веществ замедляет обновление кожного покрова.

Просто добавь воды

Недостаток влаги может испытывать не только сухая, но и жирная кожа. Преждевременные морщины и заметные поры зачастую вызваны малым количеством воды в организме. Обезвоживание приводит к активной работе сальных желез. Воду советуем пить с лимоном — вода сама по себе увлажняет кожу, а лимон содержит большое количество витаминов.

Сон в руку

Все знают, что для нормального сна человеку надо около восьми часов. Но не многие в курсе, что во время сна происходит процесс обновления кожи. В результате стресса могут появляться прыщи и жирный блеск. Если регулярно не устраивать организму полноценный отдых, то стресс будет только накапливаться. В периоды сильного напряжения организм вырабатывает больше кортизола и андрогенов ‒ это стимулирует работу сальных желез. Из-за отсутствия сна нередко проявляются и другие недостатки кожи: мешки под глазами и ранние морщины. Так что девочки, сегодня отменяем все вечеринки и ложимся пораньше!

Хочу к врачу

Если вы на протяжении долгого времени самостоятельно сражаетесь с жирной кожей и воспалениями, а результат ‒ нулевой, попробуйте обратиться к косметологу. Он поможет подобрать идеальный уход и вылечить проблемы не только снаружи, но и изнутри. Поэтому первым делом запишитесь на медицинское обследование, а уже вооружившись результатами, приступайте к основательному уходу за кожей.