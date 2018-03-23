«Без масок»: как Юлия Снигирь выглядит без косметики

Юлия Снигирь — одна из немногих актрис, которые не стесняются публиковать в соцсетях фото без грима и макияжа. Несколько часов назад в своем Instagram она опубликовала черно-белое фото, на котором предстает перед подписчиками без косметики. «Без масок», — такой хештег к снимку поставила Юлия.

Мнения подписчиков относительно фото разделились. Одни хвалят Снигирь за натуральную красоту, другие же отмечают, что актриса выглядит уставшей, а также людей пугает худоба Юлии: «Ты даже спросонья бомбовская»; «Чуть-чуть поправиться нужно, а то с весом и красота начала уходить!»; «Очень настоящая и от этого еще прекраснее»; «Немного надо поправиться»; «Красавица, но уставшая»; «Юлия! Очень нежная, немного усталая, но все равно очень красивая!»; «Будем искренне, Юля женщина наишикарная, но для такой красавицы, такие фото не надо выставлять».

А как тебе естественная красота Юлии Снигирь?

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Фото:Instagram, Global Look Press