Ещё
«Без масок»: как Юлия Снигирь выглядит без косметики
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Без масок»: как Юлия Снигирь выглядит без косметики 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Юлия Снигирь — одна из немногих актрис, которые не стесняются публиковать в соцсетях фото без грима и макияжа. Несколько часов назад в своем Instagram она опубликовала черно-белое фото, на котором предстает перед подписчиками без косметики. «Без масок», — такой хештег к снимку поставила Юлия.
Мнения подписчиков относительно фото разделились. Одни хвалят Снигирь за натуральную красоту, другие же отмечают, что актриса выглядит уставшей, а также людей пугает худоба Юлии: «Ты даже спросонья бомбовская»; «Чуть-чуть поправиться нужно, а то с весом и красота начала уходить!»; «Очень настоящая и от этого еще прекраснее»; «Немного надо поправиться»; «Красавица, но уставшая»; «Юлия! Очень нежная, немного усталая, но все равно очень красивая!»; «Будем искренне, Юля женщина наишикарная, но для такой красавицы, такие фото не надо выставлять».
А как тебе естественная красота Юлии Снигирь?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram, Global Look Press
WMJ.ru: последние новости
Поклонники обсуждают новый имидж Насти Каменских 68-летняя Кейтлин Дженнер рассказала о раке кожи Чистое сияние: как, куда и чем правильно наносить хайлайтер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ: Питт и Энистон снова вместе21
5 научных фактов о случайном сексе
Грудь Волочковой назвали «убийственной»46
Татьяна Навка показала очень странное приседание31
«Куда муж смотрит»: в сети обсуждают фото Высоцкой6
Видео
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение