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Что такое плампер?
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Что такое плампер? 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Жидкий плампер — блеск для губ, в состав которого входят вещества, активизирующие приток крови, в итоге увеличивается объем губ. Действующими компонентам чаще всего являются растительные вещества, например, красный перец или мята. Иногда гиалуроновая кислота. Работает блеск от двух до восьми часов.
Пластиковый плампер — это колпачок, принцип действия которого основан на вакууме. По сути это присоска, которую плотно прижимают к губам, воздух втягивается — и создается вакуум. Главное при этом — приложить ее ровно, чтобы губы увеличились равномерно. Длительность процедуры — от 5 до 30 секунд.
При регулярном использовании кожа губ реагирует на плампер все быстрее, поэтому и эффект пухлых губ достигается быстрее. Производители обещают сохранение визуального эффекта в течение 3-12 часов.
Есть разные мнения по поводу безопасности этого способа увеличения губ. Но применять пластиковый плампер точно не стоит при возникновении герпеса на губах и острых инфекционных заболеваниях верхних дыхательных путей.
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