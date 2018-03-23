5 опасных объектов у вас дома

Центральное отопление

Без этого блага цивилизации в холодное время года в наших домах было бы очень неуютно. Но именно из-за него воздух в помещениях становится сухим. Как следствие, страждет кожа. Она начинает чесаться, шелушиться, появляются морщины, а цвет лица становится тусклым.

Обязательно пользуйтесь кремами, термальной водой, заведите в квартире увлажнитель воздуха.

Постельное белье

Современные материалы недороги, легко стираются, но они имеют и свои минусы. Плотный хлопок способен увеличить риск возникновения заломов на коже, которые спустя некоторое время превращаются в морщины.

Замените хлопок на шелк. Благодаря гладкой поверхности он меньше повреждает кожу, а также препятствует размножению бактерий.

Смартфон и компьютер

Мы не расстаемся с техникой с утра до глубокой ночи. Кроме вреда для глаз, как выяснили ученые, синий свет экранов (High Energy Visiblelight) сравним с солнечными лучами UVA и UVB-спектра, которые вызывают морщины.

Поставьте специальный защитный HEV-экран, а еще на рынке уже появились защитные кремы с пометкой HEV. Ограничьте время, проводимое за компьютером, у телевизора, пользуясь смартфоном.

Унитаз

Это рассадник инфекции в доме, он может стать источником различных заболеваний. Если мы нажимаем на кнопку пуска воды, не закрыв крышку, то все бактерии и болезнетворные микроорганизмы вместе с каплями воды разлетаются в помещении, попадая на кожу. Как следствие, возникновение высыпаний.

Держите сантехнику в чистоте. Держите крышку унитаза закрытой, особенно, во время смыва.

Открытое окно

Проветривая помещение в городской квартире, мы наносим вред своей коже. Промышленность, автострады, курящие соседи и другие факторы, загрязняющие воздух, вызывают преждевременное старение.

Приобретите прибор для очистки воздуха в помещении, который не только уберет частицы загрязнений, но и поможет контролировать так необходимую коже влажность.