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5 опасных объектов у вас дома
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5 опасных объектов у вас дома 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Центральное отопление
Без этого блага цивилизации в холодное время года в наших домах было бы очень неуютно. Но именно из-за него воздух в помещениях становится сухим. Как следствие, страждет кожа. Она начинает чесаться, шелушиться, появляются морщины, а цвет лица становится тусклым.
Обязательно пользуйтесь кремами, термальной водой, заведите в квартире увлажнитель воздуха.
Постельное белье
Современные материалы недороги, легко стираются, но они имеют и свои минусы. Плотный хлопок способен увеличить риск возникновения заломов на коже, которые спустя некоторое время превращаются в морщины.
Замените хлопок на шелк. Благодаря гладкой поверхности он меньше повреждает кожу, а также препятствует размножению бактерий.
Смартфон и компьютер
Мы не расстаемся с техникой с утра до глубокой ночи. Кроме вреда для глаз, как выяснили ученые, синий свет экранов (High Energy Visiblelight) сравним с солнечными лучами UVA и UVB-спектра, которые вызывают морщины.
Поставьте специальный защитный HEV-экран, а еще на рынке уже появились защитные кремы с пометкой HEV. Ограничьте время, проводимое за компьютером, у телевизора, пользуясь смартфоном.
Унитаз
Это рассадник инфекции в доме, он может стать источником различных заболеваний. Если мы нажимаем на кнопку пуска воды, не закрыв крышку, то все бактерии и болезнетворные микроорганизмы вместе с каплями воды разлетаются в помещении, попадая на кожу. Как следствие, возникновение высыпаний.
Держите сантехнику в чистоте. Держите крышку унитаза закрытой, особенно, во время смыва.
Открытое окно
Проветривая помещение в городской квартире, мы наносим вред своей коже. Промышленность, автострады, курящие соседи и другие факторы, загрязняющие воздух, вызывают преждевременное старение.
Приобретите прибор для очистки воздуха в помещении, который не только уберет частицы загрязнений, но и поможет контролировать так необходимую коже влажность.
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