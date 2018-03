Все на штурм! 18 главных мест для бьюти-шопинга в Москве

Где купить косметику с самыми большими скидками? В каких магазинах продаются ароматы в единичных экземплярах? Куда идти за органическими средствами для тела? Лучший бьюти-шопинг в Москве — в подборке BeautyHack!

«ЛʼЭтуаль» City of Dreams

Где: МЕГА Белая Дача (1-й Покровский проезд, 1)

Во флагманском «ЛʼЭтуаль» City of Dreams — как во Франции (европейский дух создавали профессиональные архитекторы). Здесь можно без визы и перелетов прогуляться по бутикам парижской авеню Montaigne, магазинам Лазурного Берега и мастерским Прованса. Отличное дневное освещение — редкий плюс для магазина косметики.

Удержаться по пути перед тысячами баночек невозможно, особенно перед стендом NARS — нечастым «экспонатом» в Москве. Помимо NARS, «ЛʼЭтуаль» первыми завезли в Москву Ciaté London — креативные лаки для ногтей и яркие небанальные средства для макияжа. Из эксклюзивов в «ЛʼЭтуаль» также представлена собственная бюджетная марка Л’Этуаль sélection и нишевые ароматы — например, огромная коллекция Scent Bibliotheque.

Ценовой диапазон в магазине широкий, начинается от нескольких сотен рублей за средство из масс-маркета. Разобраться во всем ассортименте в «ЛʼЭтуаль» МЕГА Белая Дача помогают консультанты, прошедшие обучение во Франции.

Не упустите скидки и акции, которые магазин устраивает каждые пару месяцев, — например, «2 по цене 1» или «-40% на весь ассортимент». Правда, накануне распродаж цены могут завышать, так что сравнивайте выгоды. И обязательно получите карту бриллиантового клиента! Это просто: зайдите в любой магазин сети и покажите золотую карту «Рив Гош» или VIP из «Иль де Ботэ».

«Рив Гош» в «Цветном»

Где: универмаг «Цветной» (Цветной бульвар, 15/1)

Рай для бьютиголика! Просторный и светлый «Рив Гош» занял почти весь первый этаж универмага «Цветной» (оставшуюся часть с ним поделила «Республика»). Здесь тоже все очень по-европейски: аккуратные корнеры, вежливые и полезные, но не надоедливые консультанты.

Ассортимент велик: от бюджетных средств для душа до селективной парфюмерии. Помимо тех брендов, которые есть и в «ЛʼЭтуаль», и в «Иль де Ботэ», сюда стоит зайти за SPA-косметикой Bliss, средствами Kiehl’s (созданными медиками), экологичными марками Cosmotheca, ароматами и косметикой Tom Ford.

На сайте посмотрите расписание клиентских дней брендов и приходите на любой из них — за покупку даже самой мелочи вам дадут золотую карту (25% на половину премиального ассортимента).

В начале каждого месяца сеть проводит акцию «Выбор Рив Гош» — отдельные средства можно купить за полцены. И не отказывайтесь на кассе от книжки купонов или лотерейного билета — иногда в них попадаются приятные сюрпризы.

«Иль де Ботэ» на Маросейке

Где: Маросейка, 9/2, стр. 1 На Маросейке — самый большой ассортимент из всех «Иль де Ботэ» (три этажа говорят сами за себя). А еще это один из тех магазинов, где всегда что-то происходит — акции, презентации, подарки, угощения (от шампанского и клубники никто не отказывается). Консультанты вежливые и находчивые — всегда помогут даже в самых сложных бьюти-поисках.

Идти стоит за очищающими щетками Clarisonic, корейскими средствами-отличниками Dr.Jart++ и Erborian, веселой косметикой Benefit (их средства для бровей — маст-хэв), легендарной тушью Helena Rubinstein и доступными средствами Sephora. Отдельная гордость «Иль де Ботэ» — большой выбор селективных ароматов (да еще и со скидкой по золотой карте).

Цены — плюс-минус такие же, как в «Рив Гош» и «ЛʼЭтуаль». Но без карты VIP-клиента (скидка 25%) покупки невыгодные. Получить ее можно классическим (и долгим) путем накоплений или же показав золотую карту другого магазина в день открытия нового «Иль де Ботэ» (осталось только подождать, пока откроется). Еще один грустный момент: скидка действует не на все бренды (LʼOccitane и Urban Decay остались в стороне).

Каждый месяц у «Иль де Ботэ» есть «Счастливые дни» (соответственно и у нас) — при покупке на 2 500 рублей магазин дарит карту на 555 рублей. Есть и распродажи отдельных средств — за ними можно следить на официальном сайте.

Articoli в ГУМе

Где: ГУМ (Красная площадь, 3)

Бьюти-гигант из семейства Bosco занял три магазина вдоль всего первого этажа ГУМа. После того как съели мороженое из детства в холле универмага, отправляйтесь за селективной косметикой и парфюмерией. В изящных дворцовых интерьерах Articoli есть нишевые ароматы Jo Malone и Diptyque, редкие коллекции марок уровня Chanel и Guerlain, а еще здесь самая полная коллекция туалетных духов Demeter (все самые безумные моноароматы: запахи грязи, знаков зодика, огурца, лобстера и не только).

Цены соответствующие — масс-маркета в Articoli нет. Только новые разработки мировых косметических лабораторий. В выборе помогают профессионалы: косметологи подбирают программы ухода за кожей, визажисты — декоративную косметику, исходя из типа внешности, а парфюмеры — ароматы, которые раскроют ваш образ.

Если за один раз купите больше чем на 5 000 руб., станете обладателем «Карты красоты» — она дает скидку 5%. Часто в Articoli проходят beauty-дни отдельных марок, на средства которых делают дополнительные скидки (обычно 10-15%).

Где: ул. Петровка, 2 Первый этаж центрального московского универмага — идеальный мир для бьютиголика. Здесь красиво и пахнет роскошью (на самом деле — парфюмами по самым нескромным ценам). Селективные ароматы представлены на любой вкус — от минималистичных Le Labo (фавориты клиентов ЦУМа ) до флаконов из золота, которые можно ставить в музей.

Корнеры косметики впечатляют не меньше. Например, только в ЦУМе можно увидеть марку Burberry Beauty (отдушина для любителей нюдовых помад), экологические лаки для ногтей Priti NYC или средства Laura Mercier для «макияжа без макияжа».

Консультанты вежливые и компетентные, но осторожные — не будут лезть с разговорами, если вы этого не хотите. Хотя могут рассказать много полезного — знают все мелочи о каждом средстве, от состава до любопытных фактов из истории.

Скидочных карт в ЦУМе нет, но есть Карта лояльности — она накапливает по 5-10% от стоимости покупки. Если за год сумма покупок достигнет 300 000 рублей, вам дадут карту нового уровня (оранжевую), а накопленные бонусы можно будет использовать.

«Золотое яблоко»

Где: ТЦ «Кунцево плаза» (ул. Ярцевская, 19)

Первый в Москве магазин уральской парфюмерной сети занял тысячу квадратных метров на первом этаже «Кунцево плаза». Здесь есть все — мидл— и масс-маркет, люкс, профессиональная косметика (даже Becca!). Рядом с кассами — отдельная зона бьюти-средств из Кореи, в дальнем углу — уходовая косметика из Сибири и стран Прибалтики. И, конечно, огромный блок редкой парфюмерии.

Консультанты грамотные и позитивные. Если надо, все расскажут и покажут, если нет — мешать не будут.

Любители скидок и акций, ликуйте: здесь их настолько много, что любимые средства можно купить с выгодой до 70%! За всеми предложениями лучше следить на сайте.

И еще одна радостная новость: в «Золотом яблоке» выдают скидочные карты всем, у кого есть скидки в других магазинах косметики («Рив Гош», «ЛʼЭтуаль», «Иль де Ботэ»).

Cosmotheca на «Винзаводе»

Где: 4-ый Сыромятнический пер., 1/8, стр. 6 Основатель «Космотеки» Айк Саргсян разбирается в органических средствах как никто другой. Его концепт-стор — это в первую очередь качество. Вряд ли вы увидите здесь знакомые названия, если Amala и Stem Organics вам ни о чем не говорят.

Весь ассортимент — редкие этичные марки косметики и парфюмерии, с чистыми составами и проверенной эффективностью. Например, прогрессивные американские средства Malin + Goetz, которые стоят в ванных модных отелей, ароматы из Австралии Naomi Goodsir Parfums или итальянские расчески Acca Kappa, которые производят еще с 19 века.

Даже консультанты в «Космотеке» — не просто консультанты. Работать здесь берут не по общим критериям — важны искренняя любовь к красоте, хорошей косметике и природе.

Цены высокие, но оправданные — за редкие средства и особую атмосферу (магазин больше похож на косметическую лавку из старых фильмов). Скидочных карт у «Космотеки» нет, зато есть кратковременные распродажи.

Бутик Giorgio Armani Beauty

Где: ТРК «АТРИУМ» (ул. Земляной вал, 33, 1 этаж)

Бутиков такого формата нет ни в Европе, ни в США. Он оформлен по новой концепции дизайна Giorgio Armani — в красном и бежевом цветах, с включением в интерьер тканей — вельвета и сатина (этими тканями вдохновлялся сам маэстро при создании культовых помад Armani).

Бутик поделен на несколько зон — декоративная косметика, уходовые средства и ароматы. Самая интересная — зона косметики, здесь можно задержаться надолго. Первое новшество — виртуальная примерочная, в которой можно примерить на себя образы с последних показов. Второе — «волшебное» зеркало Connected Mirror. Оно снимает на камеру процесс создания макияжа (в бутике работают визажисты Armani) и отправляет видео вам на почту, чтобы вы смогли повторить макияж дома. Записываться на услугу лучше заранее по телефону.

MOLECULE Radisson Украина

Фотограф: Анна Жбанова; источник: Makeupmania.ru Где: Кутузовский проспект, 2/1, стр. 1 Парфюмерия как искусство — такая концепция у проекта MOLECULE (шесть парфюмерных бутиков в Москве).

В ассортименте — шедевры селективной парфюмерии, самые интересные и необычные ароматы: Atelier Cologne, BYREDO, bdk Parfums, Escentric Molecules, by Kilian, Paper Passion, The Beautiful Mind и другие марки. Есть четыре редких бренда косметики — FEDUA, L:A BRUKET, SERGE LUTENS, SA.AL&CO — такой у ваших подруг точно не будет.

У проекта MOLECULE большая и интересная цель — «стать площадкой для парфюмерных экспериментов и эксклюзивных произведений». Здесь регулярно проводятся мастер-классы и презентации ароматов, на которые приезжают сами их создатели. В спокойной обстановке (много людей в бутиках MOLECULE не бывает) можно лично встретиться с профессором парфюмерии Роже Дав, креативным директором BYREDO Беном Горхэмом или вместе с создателями мастерской Atelier Cologne придумать собственный уникальный аромат.

Цены, конечно, «кусаются», но не дороже, чем на некоторую селективную парфюмерию в «Рив Гош» или «Иль де Ботэ». Зато впечатления от такой покупки остаются надолго.

Natura Siberica

Где: ул. Тверская, 4 Если любите запах хвои и натуральную косметику, вам в трехэтажную Natura Siberica на Тверской. На минус первом этаже расположена спа-зона, на втором — лаборатория марки, а на первом — торговый зал. Здесь есть все для ухода за лицом, телом, волосами и полостью рта — в том числе для мужчин и детей. Советуем попробовать облепиховую коллекцию для волос и линию профессионального салонного ухода FRESH SPA.

Во всех средствах Natura Siberica используются растения, которые собираются ручным трудом (так собирали травы наши предки). Некоторые дикорастущие растения в составе средств марки были сертифицированы ICEA как органические (например, родиола розовая, кладония снежная, герань сибирская).

В магазине работает врач-дерматолог, который предложит пройти бесплатную аппаратную диагностику кожи лица. На основе результатов вам подберут косметику и даже создадут персональный крем.

Цены бюджетные — самый дорогой крем стоит 1 277 руб. Скидок и акций нет, зато бывают конкурсы с призами уровня квартиры в Москве и годового запаса косметических средств марки.

«Ароматека»

Где: ул. Знаменка, 7/3, Деловой центр «Знаменка»

Один из первых в Москве магазинов селективной парфюмерии (открылся в 2000 году). Задержаться здесь можно надолго — место называют «сектанским». «Сомалийский ладан встречается с гайякским розовым маслом», «жесткий и сильный аромат новой кожаной плетки» — подобные описания в «Ароматеке» можно читать бесконечно.

Ароматы и правда редчайшие — многие представлены в единичных экземплярах. Среди брендов — Mona di Orio, Parfums MDCI, Parfumerie Générale, Olfactive Studio, Stephanie de Saint-Aignan, Majda Bekkali.

Крошечный бутик держат фанаты своего дела и работают для таких же парфюмерных маньяков (поэтому цены здесь не для широкого круга). В «Ароматеке» проходят теплые встречи и презентации, на которых всегда можно узнать что-то новое из мира ароматов.

«Маптека»

Где: Малая Бронная, 22 Когда-то здесь отпускали лекарства Булгакову, теперь это многофункциональная аптека на американский манер — помимо лекарств в ней можно найти отличные бьюти-средства.

Первый зал похож на косметический супермаркет — много баночек для лица, тела, волос, витамины, лаки для ногтей и даже киоски с напитками (в одном делают травяные миксы из 250 видов трав, в другом — витаминные шоты и кислородные коктейли). Проходишь дальше — и через коридор с безвредной бытовой химией попадаешь в аптечный зал, где 12 000 лекарственных наименований и детский уголок, чтобы всем было нескучно. Кстати, для детей здесь большой выбор качественного детского питания, гипоаллергенной косметики и предметов гигиены.

Бьюти-средства в «Маптеке» небанальные: приходите сюда за уходами для волос Valmont, Leonor Greyl, Malin + Goetz, корейскими альгинатными масками Dr. Jart++, носками для педикюра Sosu и за российской «Краснополянской косметикой» (их милые баночки узнаете сразу).

Mayfair

Где: ул. Павловская, 27/29 (м. Тульская)

Парфюмерная лавочка на Тульской называет себя «гостиная-бутик». Это и правда очень уютное место: садишься в большое мягкое кресло с чашкой душистого чая и как будто переносишься на машине времени в прошлое. Представленные здесь ароматы — произведения европейских парфюмерных домов, репутация которых складывалась веками.

Помимо нишевого парфюма в Mayfair можно купить профессиональные средства по уходу за кожей лица, тела и волосами. Цены — от 1 436 руб. до 27 200 руб. за парфюм.

Santa Maria Novella

Где: Большая Дмитровка, 20/1 Это первый филиал старейшей в мире аптеки, которая открылась во Флоренции еще в 1612 году. Сюда — бьюти-гурманам за редкой парфюмерией и необычной косметикой.

В окружении средневековых фресок, консолей, винтажной мебели и дорогой керамики продаются нюхательные соли по старинной рецептуре, подушечки с ирисовой пыльцой, эликсир против истерии (если заинтересуетесь, он называется «Acqua di Santa Maria Novella»), ароматические воды для мужчин и дезодоранты для домашних животных. Есть и съедобные товары — шоколад, печенье, травяные чаи. Цены — от 1 360 руб. до 27 000 руб.

В Santa Maria Novella проходят итальянские вечера, лекции по искусству, моде и истории.

Где: ул. Тверская, 4 На Тверской — самый большой Lush в России. Марку этичной косметики ручной работы знают все (яркий аромат натуральных средств ощущается задолго до подхода к магазину). В черных баночках — кремы и лосьоны для лица и тела с эфирными маслами, скрабы, маски и очищающие средства с частичками растений (наше любимое — «Ангел» с россыпью настоящей лаванды).

Отдельная гордость Lush — бомбочки для ванны конфетных цветов, с блестками и веселыми рисунками (даже орнаментами!).

Обязательно попробуйте твердую зубную пасту Lush, массажные масла в плитках и аромат «Карма» с маслом пачули, сладкого апельсина, лавандина и лемонграсса.

Консультанты в магазине активные — расскажут про каждую баночку. Цены — от 90 р. (за маленький кусочек мыла) до нескольких тысяч (за хорошую маску для волос).

H&M Beauty

Где: ТЦ «Авиапарк» (Ходынский бульвар, 4)

Год назад H&M Beauty перенесли свое производство в Италию — качество всех средств заметно улучшилось, а ассортимент стал больше. Сюда приезжайте за низкими ценами и трендами — H&M всегда идут в ногу со временем (даже баночки у них стильные и минималистичные).

Из косметики обратите внимание на средства для макияжа глаз — у H&M суперстойкие кремовые тени и подводки (держатся больше дня) и очень эффектные жидкие тени с металликом («жидкая фольга»). Маст-хэв из банной линейки — масло для душа Reflection (идеально для сухой кожи), из средств для волос — крем с шиммером On With The Glow Styling Cream. Есть эколинии Conscious и Conscious Exclusive — все средства в ней сертифицированы Ecocert, а упаковки изготавливаются из перерабатываемых материалов.

27 мая на Тверской, 16 откроется самый большой H&M в России, так что косметики здесь будет еще больше!

«Подружка»

Где: все адреса можно посмотреть здесь

В «Подружку» надо идти за приятными мелочами. На розовых стендах — все очень милое и бюджетное. От бытовой химии до косметики — причем не только L’Oreal и Maybelline, но и более редкие немецкие марки Essence и Catrice (у Catrice ищите тинт для губ, у Essence — румяна и подводки). Много марок со средствами для маникюра — Orly, Essie, Sally Hansen, Aurelia.

Консультанты знают ассортимент наизусть и с радостью всем помогают, если надо (если нет — настаивать не будут). На покупки действуют скидочные карты (3, 10 и 15%), а 15 числа каждого месяца на весь ассортимент скидка 15%.

Магазины сети находятся в спальных районах, и их так много, что хотя бы один обязательно найдется рядом с вашим домом (на случай, когда за косметикой далеко ехать не хочется).

Bling Blings

Где: Подсосенский переулок, 21/5 Bling Blings — онлайн-магазин косметики и необычных аксессуаров с двумя магазинами офлайн — в Подсосенском переулке на Курской и на Тверском бульваре, 9 (этот магазин открыт только во время мастер-классов).

Фишка Bling Blings — продавать средства, которые редко встретишь в Москве. Ассортимент здесь небольшой, но тщательно отобранный — у каждого бренда есть эко-сертификат и исследования на эффективность. В Bling Blings покупают шведские средства по уходу за волосами Sachajuan, любимые визажистами кремы Embryolisse, итальянские зубные пасты Marvis, шампуни Davines, аксессуары для нанесения макияжа Japonesque. Цены не дороже, чем на ту же продукцию у отдельных брендов (детокс-шампунь Davines стоит 1 750 руб., гель для умывания с фруктовыми кислотами Honey Bunny — 750 руб.).