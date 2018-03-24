За три секунды: 10 трюков в макияже, которые изменят твою жизнь

Эти маленькие секреты макияжа, о которых знают визажисты, способны кардинально изменить твою бьюти-рутину. А главное — сделать это очень и очень быстро. Читай и учись!

1. Наноси румяна… на веки!

Если тебе нужно быстро освежить лицо, используя минимальное количество средств, этот секрет — для тебя! Когда под рукой есть только тушь и румяна, — это по сути все, что тебе нужно! Нанося розовые или персиковые румяна на яблочки щек, не забудь коснуться кистью век и области под бровями — это мгновенно сделает взгляд открытым и отдохнувшим. Никакие тени тебе не понадобятся!

2. Всегда размягчай карандаш с помощью зажигалки

Этот быстрый лайфхак от профессиональных визажистов пригодится тебе независимо от того, какой черный карандаш ты используешь. Пусть зажигалка навсегда поселится в твоей косметичке! Прежде, чем накрасить глаза, подержи грифель несколько секунд под открытым огоньком — после этого карандаш станет еще мягче и ты сможешь максимально красиво и тщательно растушевать его в дымку. Profit!

3. Спонж + масло

Если у тебя сухая кожа, то нанесение тонального средства может стать проблемой. Чтобы об этом забыть, не используй кисти, а купи спонж, например Beautyblender. Перед использованием намочи его не водой, а промокни в специальном масле для лица. Впрочем, для этой цели сойдет и кокосовое. «Масляный» спонж поможет тебе безупречно нанести тон даже на сухую и шелушащуюся кожу.

4. Наноси консилер на крылья носа и переносицу

Когда ты маскируешь синячки под глазами с помощью корректора, не забудь про две другие проблемные зоны — там, где заканчиваются крылья носа, и переносицу ближе к уголкам глаз. Кожа в этих местах часто отлична по цвету, а маленький лайфках позволит тебе незаметно сделать свой макияж чуточку лучше. Кстати, все профессиональные визажисты так делают.

5. Лак для волос вместо воска для бровей

Чтобы брови выглядели идеальными и причесанными, совсем не обязательно покупать специальный гель или воск. Просто заведи кисточку, которой ты будешь расчесывать волоски. Сбрызни ее лаком для волос и быстро проведи по бровям, пока средство не подсохло.

6. Заведи два тональных средства

Этим лайфхаком однажды поделилась в своем блоге знаменитая Лиза Элдридж , креативный директор по макияжу марки Lancome. И нам он кажется гениальным! Суть в том, чтобы использовать два тональных средства для идеального макияжа, обязательно одинакового оттенка. Тебе нужно иметь плотный тон, который наносится исключительно на проблемные места — например, вокруг рта (кожа в этой зоне часто требует коррекции) или в области покраснений. И вторая тональная основа, легкий флюид или сыворотка, — для всей остальной поверхности лица, где не требуется серьезная коррекция. Этот секрет позволит твоей коже выглядеть максимально естественно!

7. Быстро сделай увлажняющую помаду матовой

Матовые помады в моде, но, увы, даже самые качественные из них сушат губы… Есть решение куда более простое и приятное. Используй свою обычную увлажняющую помаду, нанося поверх нее румяна! Пушистой кистью. Пудра для этой цели не подходит, она только «съест» цвет, а вот румяна будут смотреться идеально — попробуй.

8. Используй обычный «пончик» для волос, чтобы чистить кисти!

Гениальный секрет. Если ты делаешь разноцветный макияж или растушевываешь разные оттенки теней, совсем не обязательно каждый раз менять кисти. Для быстрой очистки твоей кисточки от сухих средств пригодится обычный… «пончик» для волос! Да-да, тот самый, с помощью которого мы делаем пучки. Стоит всего 50 рублей, а работает на ура. Просто поводи по нему кистью — даже после использования темных теней ты сможешь тем же инструментом наносить светлые. Вау!

9. Солнцезащитный крем вместо праймера

Раскроем секрет: совсем не обязательно покупать праймер (он же база под макияж), если у тебя есть солнцезащитный крем для лица. После отпуска наверняка остался! В нем всегда содержится диоксид титана (не бойся, это безвредный минерал), который придает коже легкое, едва заметное и здоровое сияние. Не исключено, что после этого ты даже не захочешь наносить тон, а ограничишься только пудрой.

10. Бежевый карандаш — база для всего

База под тени или средство для закрепления помады — не нужно покупать ничего лишнего, просто «заведи» в своей косметичке один бледно-бежевый карандаш. Мягкий. Лучше тот, который для губ. Им ты смело можешь закрашивать все подвижное веко прежде, чем наносить тени — жирная основа карандаша не позволит им осыпаться. Этот же карандаш используй в качестве праймера для губ — помада не растечется.