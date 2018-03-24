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Без бровей и помады: Шэрон Стоун без макияжа не узнали поклонники
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Без бровей и помады: Шэрон Стоун без макияжа не узнали поклонники
Passion.ru
1 час назад
Фото:
Passion.ru
Женский форум
Сегодня в своем блоге 60-летняя актриса
Шэрон Стоун
опубликовала селфи без макияжа. «В рамках Национального Дня Щенков. Я и Джо в дождливый день», — пояснила она.
Фото: instagram
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