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Боня борется с двойным подбородком у косметолога Мадонны
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Боня борется с двойным подбородком у косметолога Мадонны 

WDay.ru 3 часа назад
Фото: WDay.ru
Телеведущая прилетела за помощью к специалисту в Лондон.
В свои 38 лет Виктория прекрасно выглядит и не считает нужным кого-либо обманывать рассказами о том, что ее красота — это гены и ничего более. Боня, пожалуй, одна из самых откровенных отечественных звезд. Если она делает уколы красоты или лифтинг, то сразу об этом рассказывает. Даже лазерную подтяжку живота звезда не стала скрывать. А сейчас Боня занялась своим лицом и ради этого прилетела в Лондон, чтобы попасть в руки к косметологу, который работает с самой Мадонной!
Прямо с кушетки мастера Виктория вышла в эфир Instagram Stories и рассказала подписчикам, что уже сделала некую лифтинг-процедуру, мезотерапию, а сейчас косметолог спасает ее от образования второго подбородка с помощью волшебного аппарата, которым проводит массаж. Девушка отметила, что ближе к 40 годам без аппаратной косметологии не выиграть борьбу за молодость кожи. А затем Вика продемонстрировала, как ей наносят пилинг с частичками настоящего золота.
Теперь поклонники Бони гадают, в какую кругленькую сумму ей обходится уход за собой. Явно девушка неплохо зарабатывает, раз может себе позволить слетать к косметологу в Лондон, да еще и не к простому, а к тому, которому свое лицо доверяет Мадонна. Да и вряд ли мезотерапия, после которой совсем не остается следов, и авторский пилинг с частичками золота стоят дешево. Похоже, что красота Бони требует не только жертв, но и больших вложений.
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