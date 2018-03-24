Косметичка звезды: 8 любимых средств Юлианны Карауловой

Юлианна Караулова — о своей любви к уходовой и декоративной косметике. Ниже — список ее главных средств.

У меня есть две косметички. Одну, большую, вожу с собой на гастроли: там чаще всего я крашусь сама. Вторая, поменьше, — всегда со мной, когда я в Москве. На съемках мне наносят много косметики, поэтому в повседневной жизни особо не крашусь — хочется, чтобы кожа отдыхала. А вот на уход за ней времени не жалею — даже если очень сильно устаю, все равно вечером провожу в ванной где-то 40 минут и в несколько этапов очищаю и увлажняю кожу, меньше не получается.

Ночная маска Hydrozen, Lancome

В те редкие часы отдыха, когда я сплю, эта маска работает — помогает коже восстановиться после всех съемок и сценических макияжей, смягчает ее, питает и делает гладкой. На утро просыпаешься с отдохнувшим видом.

Цена: 3 229 руб.

Сыворотка Ferolic, SkinCeuticals

Верна ей уже много лет. Очень давно купила это средство во время поездки во Францию. Удобной пипеткой наношу пару капель на очищенное лицо по утрам. Средство хорошо восстанавливает защитный барьер кожи, отлично увлажняет и помогает проснуться.

Цена: 8 912 руб.

Крем Ultra Facial, Kiehl’s Использую для дневного ухода. Насыщенный по текстуре крем достаточно быстро впитывается. Выручает зимой — когда много времени провожу на улице, это средство хорошо защищает кожу от холода (в составе масло сквалана).

Цена: 1 320 руб.

Помада Millebaci, Nouba

Наконец нашла свой оттенок красной помады! Когда она на моих губах, все всегда спрашивают, что это за средство. Нравится не только цветом: очень стойкая, так что могу смело доверить ей свой сценический образ и макияж на вечерний выход.

Корректирующий крем BB-eye, Erborian

Выручает, когда не высыпаюсь и появляются темные круги под глазами. Может заменить не только консилер, но и увлажняющий крем для области вокруг глаз. Имеет хороший матирующий эффект, а растительные экстракты в составе снимают отечность и припухлость. Взгляд становится свежим, и мне это нравится.

Цена: 2 990 руб.

Тинт Beach Tint, Becca

То, что нужно для дневного макияжа в гамме нюд. Хватит совсем чуть-чуть этого геля для легкого, но стойкого румянца. Средство можно наносить и без тонального крема. Не сушит кожу — в составе витамин Е.

Цена: 2 700 руб.

Тушь Perversion, Urban Decay

Дает отличный объем ресницам, но без кукольного эффекта, что позволяет использовать эту тушь даже в дневном макияже. Удобная широкая кисточка позволяет прокрасить каждый волосок. Нравится и тем, что не осыпается.

Цена: 1 620 руб.

Кушон для губ Juicy Shaker, Lancome

Находка этого года! Всегда можно увидеть его в моей косметичке или просто в сумочке. Несмотря на насыщенный цвет в «шейкере», на губах проявляется едва заметный розоватый оттенок. За это и люблю: попадает в мою коллекцию средств для естественного макияжа. А еще отлично увлажняет губы и заменит бальзам — сделан на основе четырех видов масел.

Цена: 1 312 руб.