Самые ожидаемые бьюти-новинки весны-2018: от кушона до помады

Цветной кушон-праймер Miracle от Lancome

Цветокорректирующий кушон-праймер Lancome Miracle CC Cushion в магазине «Иль Де Ботэ», цена: 3 011 руб. Разноцветные праймеры Lancome — первый шаг к идеальному тону лица. Они отлично увлажняют кожу и корректируют ее недостатки. Зеленый цвет скрывает покраснения, желтый стирает следы усталости, розовый маскирует бледность и темные круги под глазами, а фиолетовый — пигментные пятна.

Жидкий тон Diorskin Forever Undercover от Dior

Жидкая тональная основа Dior Diorskin Forever Undercover в магазине «Иль Де Ботэ», цена: 2 479 руб. Тональный крем Dior преображает кожу и держится до двадцати четырех часов. У него легкая водная формула и при этом высокая степень маскировки — это возможно благодаря двойному количеству пигмента. Отдельно стоит упомянуть сочетание двух пудр в составе: светоотражающая визуально размывает недостатки кожи, а матирующая не дает появляться жирному блеску.

Увлажняющий блеск для губ Pop Splash от Clinique

Увлажняющий блеск для губ Clinique Pop Splash в магазине «Иль Де Ботэ», цена: 1 582 руб. Блески Clinique созданы на водной основе. Они увлажняют губы на протяжении всего дня и гарантируют отсутствие липкости. Выбирать можно из шестнадцати сочных оттенков — все они придают губам насыщенный глянцевый цвет. Поторопитесь, в лимитированной версии каждый флакон украшен принтом финских дизайнеров Marimekko.

Водостойкая тушь для ресниц Pure Color Envy от Estee Lauder

Водостойкая тушь для ресниц Estee Lauder Pure Color Envy в магазине «Иль Де Ботэ», цена: 2 002 руб. Тушь Estee Lauder подстраивается под ваше настроение. Ее секрет заключается в двухсторонней щеточке. Если хотите объемные и подкрученные ресницы, прокрашивайте их длинными нейлоновыми щетинками. А если нужна длина и разделение, то используйте сторону с короткими силиконовыми зубчиками. Водостойкая формула туши выдержит переменчивую весеннюю погоду.

Палетка теней Prissy Princess от MAC Палетка теней MAC Personality Palettes Prissy Princess в магазине «Иль Де Ботэ», цена: 4 700 руб. Бежевые, персиковые и розовые оттенки создают на веках четыре эффекта: гладкий сатин, перламутр, искристая фольга и матовый бархат. А сектор с хайлайтером расставит сияющие акценты на лице.

Жидкая матовая помада Tatouage Couture от YSL Жидкая матовая помада YSL Tatouage Couture в магазине «Иль Де Ботэ», цена: 2 306 руб. Жидкая помада YSL ультрастойкая, как и татуаж на губах. Цвет продержится весь день и не сотрется даже после еды. Еще один плюс — ее абсолютная невесомость. Вы забудете, что на губах вообще есть помада. Из восемнадцати оттенков легко найти свой — на каждый день или для особого случая.

Тональная основа Face Fabric от Giorgio Armani

Тональная основа Giorgio Armani Face Fabric в магазине «Иль Де Ботэ», цена: 2 400 руб. Тональная основа Armani идеальна на каждый день. Легко наносится пальцами, выравнивает тон лица, сглаживает поры, матирует и выглядит при этом буквально как вторая кожа. Технология 3D Stretch делает средство эластичным и позволяет двигаться вместе с кожей — вот почему основа смотрится на лице так естественно.

Матирующий стик Couture от Givenchy

Матирующий стик для лица Givenchy Couture Outlines Mat and Blur Touch в магазине «Иль Де Ботэ», цена: 2 152 руб. Матирующий стик Givenchy — это более модная и продвинутая версия абсорбирующих салфеток. Он моментально матирует кожу и прячет поры за блюр-эффектом. Наносить его можно в качестве праймера под макияж и в течение дня — прямо на косметику. Больше хитростей макияжа:

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