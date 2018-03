Выбор экспертов: 30 лучших консилеров всех времен

Крем-консилер Radiant Creamy Concealer, NARS

Удобным аппликатором (как у блесков для губ) легко распределять средство под глазами и растушевывать пальцами. На ура справляется с темными кругами под глазами и стойко держится до самого вечера. Кремообразный по текстуре, консилер не сушит кожу и освежает взгляд за счет перламутровых частиц в составе.

Цена: 2 250 руб.

Консилер Eye Concealer with Botanical Extracts, Sisley

Средство с очень высокой перекрывающей способностью. Лучше всего выдавливать на металлический наконечник и с его помощью круговыми движениями распределять под глазами — это улучшит микроциркуляцию крови. Формула консилера обогащена ухаживающими компонентами, которые помогают уменьшить отеки под глазами.

Увлажняющий консилер Boi-ing, Benefit

У этого средства очень плотное покрытие, которое четко и надежно перекроет все изъяны кожи. Но оно не выглядит на лице маской и отлично растушевывается. Что особенно ценно — не сушит кожу и не подчеркивают шелушения. Наношу консилер на крылья носа — как правило, эта область впитывает любое тональное средство быстрее, чем хотелось бы. За счет увлажняющей формулы с удовольствием использую средство в зоне вокруг глаз — оно не сушит нежную кожу и отлично освежает лицо. Покраснения и пигментация исчезают в мгновение ока! Но если у вас жирный тип кожи, будьте аккуратны: по прошествии четырех часов консилер может «собраться» в мелких морщинках. Если наносить его точечно, можно перекрыть даже самые явные недостатки. Формула отлично сливается с цветом кожи и тональным средством, не создавая эффект пятна. Главное — правильно подобрать оттенок (а в линейке их три — от ванильно-бежевого до темного).

Цена: 1 650 руб.

Консилер «Сияние и Молодость», Yves Rocher

Первое, что хочется отметить — это компактная упаковка с удобным аппликатором (можно поправить макияж на бегу — использовать кисти и спонжи совсем не обязательно). У средства легкая текстура — консилер отлично сливается с цветом кожи и освежает лицо. Основная задача средства — не перекрыть недостатки и покраснения, а придать ваше лицу сияние и выровнять тон кожи. Чтобы консилер держался дольше, закрепила его прозрачной пудрой, и он остался со мной до конца дня. Средство не сушит кожу (что важно для нежной области вокруг глаз), а светоотражающие пигменты в составе дают эффект легкого хайлайта — бороться с темными кругами значительно легче.

Цена: 970 руб.

Консилер Fit Me, Maybelline

У средства приятная кремовая текстура, которая без труда распределяется по коже, не «затекая» в мелкие морщинки. Консилер отлично перекрывает несовершенства, а самый светлый оттенок подойдет для коррекции области вокруг глаз — от «синяков» не остается и следа. Использую его и для коррекции скульптуры лица, нанося вбивающими движениями на зоны, нуждающиеся в высветлении: под бровь, область над скулами, подбородок, центр лба и крылья носа. Лучше всего средство ложится, если растушевывать его подушечками пальцев, но и аппликатор в упаковке очень удобный — особенно, если вы привыкли пользоваться кистями или спонжем. Отдельно хочется отметить стойкость консилера: он не скатывается в течение дня и легко можно обновляется (если день был особенно тяжелым, а вечер обещает не быть томным).

Цена: около 300 руб.

Осветляющий корректор Under Eye Brightening Corrector, BECCA

С этим средством меня познакомила российский визажист Ольга Фокс — консилер всегда можно найти в ее кейсе на съемках. Розовый светоотражающий пигмент помогает нейтрализовать темные круги под глазами и выровнять тон. Средство не сушит кожу и не забивается в складки.

Цена: 3 500 руб.

Корректор из BB-набора для контурирования лица, Dr. Jart+

Сам набор напомнил маленькую книжку Moleskine — внутри спрятаны три жидких средства для контурирования: хайлайтер, бронзер и консилер. Последний закончился быстрее остальных — использовала его каждый день, даже если не делала полноценный макияж в технике контуринг. Распределяю средство аппликатором, а затем растушевываю маленьким бьюти-блендером. Растительные масла шиповника, моринги и авокадо в составе увлажняют и помогают поддерживать водный баланс кожи.

Цена: 4 395 руб.

Корректирующий карандаш Eclat Lumiere, Chanel

Люблю за легкую флюидную текстуру и удобный наконечник в виде кисточки — средство распределяется тонким слоем в секунды. При этом хорошо справляется с мешками под глазами и освежает взгляд. Содержит сияющие частицы, поэтому часто использую под бровь как хайлайтер.

Цена: 2 730 руб.

Корректор под глаза Under Eye Concealer, Inglot

Корректоры под глаза — тонкая тема. Сложно найти тот, который будет перекрывать темные круги, при этом не будет слишком плотным и не высушит кожу. Я пробовала разные корректоры — из люкса и масс-маркета, но лучшим оказался Inglot. Он достаточно жидкий, и его нужно всего каплю. Наношу пальцем во внутренний уголок глаза и на самую затемненную область, а к внешнему уголку глаза просто растушевываю. Он не скатывается, увлажняет кожу и рассеивает свет. В составе экстракт коры ясеня, органический силикон и витамин B3, который восстанавливает циркуляцию крови.

Цена: 900 руб.

Консилер Creamy Concealer Kit, оттенок Ivory, Bobbi Brown

Если когда-нибудь (надеюсь, что никогда) мне придется выбрать одно-единственное любимое средство для макияжа — я выберу консилер Bobbi Brown. Во-первых, он идеально маскирует кожные проблемы любого масштаба, во-вторых, к консилеру прилагается маленькая пудра, чтобы сразу же закрепить результат. А еще в палетке есть зеркальце — можно положить ее в самую маленькую сумочку и быть всегда наготове.

Цена: 2 900 руб.

Консилер Effacernes Longue Tenue Long-Lasting Cream Concealer SPF 30, Lancôme

Консилер — верное спасение после ночи, проведенной у детской кроватки. Как бы я не ценила силу спасительных патчей, чаще всего нужен мгновенный результат, который может дать только консилер. Это средство от Lancôme наношу пальцем и аккуратно «вбиваю» его в область под глазами. А еще Effacernes Longue Tenue отлично сочетается с любым тональным кремом, будь то представитель люксовой марки или масс-маркет-сегмента.

Цена: около 2 500 руб.

Консилер Liquid Camouflage, Catrice

Признаю честно — я люблю бюджетную косметику. Но этот консилер обожают абсолютно все, даже поклонники «тяжелого» люкса. Я — не исключение. Средство поможет скрыть недостатки и покраснения, подчеркнуть линию под бровью и перекрыть синяки под глазами. Оно не ложится на лицо маской, как плотные корректоры, и отлично растушевывается. Его можно наносить даже на «голое лицо» — оно не будет выглядеть пятном даже на самой светлой коже. В линейке немного оттенков, но каждая девушка сможет найти свой. С моими синяками может справится только этот консилер. А еще сыворотка Dr. Jart+, про которую мы рассказывали здесь.

Цена: 290 руб.

Консилер Hide the Blemish Concealer, Rimmel

Новый консилер Rimmel из коллекции Camouflage напомнил клип Destiny's Child «Survivor» — помните, как бойко Бейонсе отплясывала в «камуфляжном» купальнике? Но такие дизайн и название у новинки неспроста — несовершенства консилер маскирует незаметно, как самая настоящая экипировка.

Текстура средства плотная, но кремовая — растушевывается на «раз-два» и не сушит кожу. С серьезными кожными проблемами может не справиться, но покраснения и высыпания перекроет. В коллекции три оттенка, которые смогут подойти разным цветам кожи и послужить разным целям: розовый оттенок придаст яркость зоне вокруг глаз, желтый — для воспаленных участков, а классическим бежевым при желании можно заменить тональный крем.

Цена: около 300 руб.

Консилер La Touche Magique Concealer, L’Orèal

Что требуется от хорошего консилера для зоны вокруг глаз? Легкая текстура (чтобы средство не проваливалось в складочки), стойкость и хорошая перекрывающая способность — а иначе от него не будет никакого смысла. La Touche Magique в футуристичной серебристой упаковке справляется со всеми тремя пунктами — не подчеркивает мелкие морщинки и маскирует не только круги под глазами, но и мелкие воспаления на коже.

Средство очень удобно носить с собой, а схема его использования вам, конечно, знакома — пара оборотов, и на кисточке появляется небольшая капля консилера. И ее, кстати, надолго хватит — будьте уверены!

Цена: 495 руб.

BB крем орректирующий уход для кожи вокруг глаз, Erborian

Консилер уже давно знаменит в российской бьюти-среде — несколько лет входит в негласный топ лучших средств. Несмотря на то, что выпускается всего в одном оттенке, удивительно подстраивается под различные тона и подходит практически всем! Кроме этого, отлично ведет себя на коже — не скатывается и не подчеркивает сухость, даже наоборот — отлично увлажняет, а еще здорово справляется с маскировкой синячков и темных кругов под глазами.

Цена: 2 990 руб.

Набор консилеров Erase Case, Benefit

Недавно Benefit запустили целую коллекцию консилеров, в которой представлено четыре средства с очень прикольной аллегорической концепцией: они позиционируются как ластики в макияже, поэтому вся рекламная кампания опирается на школьную тему с карандашами, ластиками и прочей канцелярией. Сначала я долго думала, про какой же из них рассказать, но потом увидела в магазине набор Benefit Erase Case Medium и поняла, что внимания заслуживает именно он! Внутри пенала-карандаша есть все четыре консилера мини-формата, что очень удобно и практично: увлажняющий Hydrating, легкий Airbrush, высветляющий Brightening и плотный Boi-ing. Покупка одна, а в косметичке будет целый корректирующий арсенал!

Цена: 2 150 руб.

Консилер Ultra HD Concealer, Make Up For Ever

Любимый консилер на каждый день. Хоть здесь и довольно легкая текстура, он отлично справляется с кругами под глазами, при этом не жирный, не сухой и не очень водянистый — у него идеальная, податливая текстура! В морщинки, конечно же, не забивается, держится весь день, а еще вполне экономно расходуется. В ассортименте шесть оттенков, поэтому есть высокие шансы подобрать свой.

Цена: около 2 000 руб.

Консилер Naked Skin Weightless Complete Coverage Concealer, Urban Decay

Если вам вечно не подходят цвета консилеров и ни одна марка не удовлетворяет своим ассортиментом, то Urban Decay ждет вас! Urban Decay Naked Skin Weightless Complete Coverage Concealer выпускается аж в 14-ти оттенках — от самых светлых до самых темных. Но даже и это не главное его достоинство — консилер выделяется сочетанием плотного покрытия и отличной стойкости: не скатывается и не лежит тяжелым жирным слоем.

Цена: 1 850 руб.

Цветной корректирующий флюид Naked Skin Color Correcting Fluid, Urban Decay

В дополнение к консилерам марка еще выпустила корректоры — Urban Decay Naked Skin Color Correcting Fluid. Среди зеленого, фиолетового и желтого есть персиковый и розовый, которые идеально подходят для маскировки синяков под глазами. За счет своих оттенков они освежают кожу и без проблем перекрывают затемнения.

Цена: 1 850 руб.

Корректор Double Wear Brush-On Glow BB Highlighter, Estee Lauder

Еще один замечательный консилер для ежедневного макияжа. Он работает одновременно и консилером, и бесшиммерным хайлайтером: высветляет и подсвечивает кожу. При этом еще замечательно справляется с маскировкой кругов под глазами, не скатывается в морщинки и держится весь день, поэтому точно достоин вашего внимания.

Цена: 2 750 руб.

Корректирующее средство против темных кругов Clearly Corrective Dark Circle Perfector SPF 3, Kiehl's Если вы не очень любите макияж и всего лишь хотите немного осветлить и выровнять тон кожи под глазами, то для вас создан Kiehl's Clearly Corrective Dark Circle Perfector SPF 30. В его составе есть минеральные фильтры и пигменты, поэтому он не только маскирует затемнения, но и защищает кожу от ультрафиолетового излучения. По текстуре очень легкий и дружелюбный к своему хозяину — к слову, будет замечателен во время отдыха в жарких странах.

Цена: 2 750 руб.

Кисточка-хайлайтер для совершенного сияния Touche Eclat Radiant Touch, Yves Saint Laurent

Это средство уже давно находится в ранге легендарных консилеров и не просто так. Обладает средней степенью перекрытия и незаметен на коже, поэтому идеально вписывается в рамки популярного nude-макияжа, когда воспевается концепция «моя кожа, только лучше». А еще он не только маскирует, но и подсвечивает — то есть, работает, как хайлайтер. Этот консилер настолько знаменит и популярен, что марка регулярно выпускает его в лимитированных дизайнах на радость поклонникам.

Цена: около 3 000 руб.

Волшебный карандаш-консилер Covermazing Magic Pen Concealer, Holika Holika

У корейского бренда масса консилеров (азиатские женщины наибольшее внимание в макияже уделяют цвету лица); я пробовала только этот и он сразу стал моим любимцем. В отличие от многих консилеров в кисточке, которые оказываются слишком прозрачными, Covermazing Magic Pen отлично перекрывает темные круги, несмотря на тонкость покрытия — видимо, благодаря розовому подтону.

Цена: около 1 000 руб.

BB корректор Double Wear Brush-On Glow, Estee Lauder

Идеологический наследник пресловутого YSL Touche Eclat — выкручивающийся хайлайтер-консилер в ручке с кисточкой, который можно использовать на всех участках лица, куда нужно срочно добавить сияния. Средство наносится тонко — по-настоящему темные круги он сделает светлее и таким образом освежит взгляд, но полностью их не перекроет. Зато Brush-On Glow хорошо работает как легкий хайлайтер.

Цена: около 3 000 руб.

Увлажняющий корректор Select Moisturecover, MAC Select Moisturecover марка сделала специально для чувствительной кожи — он не сушит и не подчеркивает морщинки. Этот корректор подходит не только для кожи под глазами, но и для всего лица — он достаточно плотный, но хорошо распределяется по коже. После нанесения Select Moisturecover надо дать пару минут на усадку, и тогда даже серьезный слой будет заметен минимально. У средства полуматовый эффект и впечатляющая стойкость.

Цена: 1 650 руб.

Консилер High Precision Retouch, Giorgio Armani

Тихий хит: марка прославилась своими тональными средствами, но вот ее консилерам почему-то дифирамбов поют маловато. А High Precision Retouch — один из самых удачных образцов жанра: супертонкая кисть, которой удобно нанести средство даже в труднодоступные места, пластичная увлажняющая текстура и правильный шиммер: очень мелкий, создающий ровное сияние и «эффект блюра», который все так любят.

Цена: около 3 000 руб.

Консилер Perfect Luminous Concealer, Dolce & Gabbana

Несмотря на то, что Perfect Luminous Concealer помещен в ручку, хайлайтером он при этом не прикидывается — это вполне полноценный корректор-консилер. Достаточно плотный и матовый, несмотря на слово Luminous в названии, он хорошо подходит для всего лица, а не только для глаз, и очень стойкий — более того, водостойкий. Марка предлагает также использовать средство в качестве праймера под макияж глаз и губ.

Цена: около 3 000 руб.

Консилер Illuminating Complexion Fix, оттенок 1N Porcelain, Veil Cosmetics

О нишевой марке, специализирующейся на коррекции тона кожи, известно мало, но ее в Россию привозит клиника «Петровка-бьюти», выбору которой я доверяю. Под пальцами текстура консилера тает, как масло, и распределяется так же хорошо. Консилер здорово выравнивает текстуру кожи и не забивается в морщинки. Он тонкий, как видно по фотографии, но его легко наслоить — за счет этого он хорошо подходит для точечного использования по всему лицу.

Цена: около 3 000 руб.

Жидкий консилер Cover Expert Tip Concealer, Vprove

Это одно из средств, которое я использую для коррекции синяков, если они все-таки есть. Консилер скрывает абсолютно все! Средство доступно в трех оттенках: 01 Light, 02 Natural, 03 Rich, — и имеет SPF 30. Помимо ощутимого визуального эффекта этот консилер еще и ухаживает за кожей вокруг глаз. В составе есть жемчужная «пудра» и экстракт азиатской центеллы (травянистое цветковое растение). Они разглаживают морщинки и делают кожу более эластичной.

Цена: около 700 руб.

Корректор для кожи вокруг глаз Double Wear, Estée Lauder

Это более легкий корректор в отличие от средства от Vprove. Покрытие получается плотным, но если корректор хорошо растушевать, его не будет заметно. Консилер лучше наносить пушистой кистью: в этом случае используется минимальное количество средства и оно хорошо распределяется под глазами. Если же вы будете «вбивать» его в кожу в большом количестве, только подчеркнете мелкие морщинки и следы усталости.

Цена: около 3 000 руб.