10 приемов макияжа, которые сделают тебя значительно моложе

Макияж творит чудеса — он способен не только изменить образ и стиль, но и сделать тебя значительно моложе. Рассказываем о секретах мейкапа, которые помогут «скрыть» 5−10 лет — это легко!

Тональный крем с розовым подтоном

Большинство тональных средств имеют песочный или бежевый подтон, но если ты задашься целью, то найдешь основу с розоватым подтоном, — именно она позволяет достичь наиболее свежего оттенка лица. Разумеется, как и любой другой оттенок, его нужно подбирать под цвет кожи (тестировать лучше на шее, а не на запястье), но все-таки едва заметный розовый пигмент моментально делает лицо более юным. Широкие брови

Это уже всем известная аксиома. Тонкие брови — зрительно прибавляют возраст, широкие — делают тебя моложе. Если природа не наградила тебя такими бровями, то просто создай их с помощью макияжа — мы уже рассказывали, как это сделать. Персиковые румяна

Румяна — это чудо-средство, способное как прибавить тебе лет 10, так и напротив, сделать образ куда более свежим и юным. Выбирая румяна, откажись от красных оттенков, отдавая предпочтение персиковым или нежно-розовым, наноси их только на яблочки щек и хорошо растушевывай. Акцент на ресницах

Пышные ресницы позволяют визуально «открыть глаза» и сделать взгляд выразительным. С возрастом реснички имеют свойство истончаться, поэтому главная твоя задача — суметь создать веерный объем. Для этого неплохо бы все-таки подружиться с керлером и подобрать тушь, которая подходит именно твоим ресницам. Покупая керлер, обрати внимание на то, чтобы он был достаточно тугим — ты должна приложить усилие, чтобы сжать его до конца. Только такой инструмент поможет тебе достичь желаемого эффекта и качественно завить ресницы. Отсутствие подводки

Стрелки и подводка — это прекрасно, но все-таки даже юную девушку они способны сделать чуть старше. Попытайся отказаться от них в пользу легкой дымки теней по линии ресничного края, и ты заметишь, что именно такой повседневный макияж делать тебя зрительно моложе. Блеск для губ Несмотря на то что в моде матовые помады, именно блеск для губ с «влажным» эффектом — это средство анти-эйдж. Дело в том, что помада имеет свойство скатываться в морщинки губ, а матовая и вовсе не придает им объема. Если перед тобой стоит задача именно «скинуть» 5 лет, то делай ставку на блески — не прогадаешь. Отказ от пудры

Во-первых, полностью матовое лицо сейчас не в моде. Во‑вторых, слой пудры — это самый верный способ «состариться» при помощи макияжа. Вернее и не придумаешь! Пудра имеет свойство подчеркивать мелкие морщины, которые невооруженным глазом были совершенно незаметны. Что делать? Заменить ее на матирующие салфетки — просто промакивай лицо в проблемных зонах, когда есть такая необходимость, но не припудривай. Патчи под глаза перед макияжем

Многие патчи под глаза не могут похвастаться пролонгированным ухаживающим действием, но зато просто незаменимы перед макияжем! Прежде, чем приступить к мейкапу, приклей патчи на 10−15 минут: кожа подтянется, станет чуть более упругой, и тебе будет легче нанести консилер. Так что патчи лучше имей под рукой именно в косметичке, а не на полочке с уходовыми средствами. Консилер со светоотражающими частицами

Основа макияжа анти-эйдж — консилер, который позволяет скрыть круги под глазами. Его нужно наносить тонким слоем, хорошо растушевывая и припудривая пушистой кистью для стойкости. Но если ты выберешь косилер, который содержит светоотражающие частицы, то убьешь двух зайцев одни выстрелом — скроешь синяки и сделаешь мелкие морщинки менее заметными. Такой консилер не должен иметь явного мерцания и блеска, но едва заметные частички отражают свет и визуально скрывают любые несовершенства. Светлые тени для век Увы, но всеми любимые смоки-айз — это стильно и красиво, но никак не убавляет годы. Напротив, после 35 лет с подобным макияжем глаз надо быть очень осторожной. А вот светлые тени модных пастельных оттенков с легким мерцанием (но не перламутровые!) — прекрасный вариант на каждый день, делающий тебя более свежей и юной. Бежевый, нежно-розовый, персиковый, мятный — эти оттенки теней для век творят чудеса.