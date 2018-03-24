Как уберечь губы зимой

Зимой губы, как и кожа на лице и теле требуют дополнительного увлажнения. Более того, матовые помады тоже сильно сушат губы. Как же привести их в порядок и не отказывать себе в любимых помадах, потому что губы шелушатся?

Скрабирование

Впрочем, ничего нового: скраб моментально отшелушивает и делает кожу на губах очень нежной. Однако, многие неправильно применяют скраб (да, такое тоже бывает). Вам нужно взять небольше количество скраба на палец, потереть губы, а потом добавить немного теплой воды. Так вы точно избавитесь от ороговевшей кожи и полностью смоете само средство с губ (поверьте, довольно противно потом полдня обнаруживать у себя во рту и вокруг рта кусочки сахара и соли). Скраб можно купить сейчас практически в любом магазине косметики и даже сделать самому. Я лично советую люой скраб из Lush или Glamglow (у меня очень сохнут губы, так что зимой предпочитаю последний). Если планируете нанести матовую помаду, то скрабирование обязательно нужно сделать и до, и после нанесения. А в целом, скраба два-три раза в неделю будет достаточно.

Бальзам

Его лучше наносить при любом удобном случае. Утром, перед сном, вечером, на работе. В общем, всегда, если вы не наносите помаду. Вообще, если нет необходимости, зимой лучше пользоваться помадами с бальзамами или оттеночными бальзамами. Конечно, иногда очень хочется накраситься какой-нибудь яркой или кроваво-красной матовой помадой от Джеффри Стара, но лучше это делать не каждый день. Еще хочу поделиться своим личным лайфхаком: иногда делаю своего рода «маску» для губ. Если нахожусь весь день дома, наношу бальзам слой за слоем, как только впитается. Конечно, настоящие маски для губ сейчас тоже есть, но я пока не встречала ни одну стоящую. Из бальзамов хочу порекомендовать Carmex (можно найти почти в любой аптеке). Конечно, вполне очевидно, но он все еще остается лучшим. Кстати, у них есть оттеночные бальзамы.

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