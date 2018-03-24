Восточные ароматы: как выбрать духи, которые покорят мужчину

Фредерик Малль — парфюмерный издатель, основатель бренда Editions de Parfums Frederic Malle. Его можно назвать продолжателем династии парфюмеров: его дед, Серж Эфтлер, создал для Christian Dior легендарный аромат Miss Dior, став фактически основателем парфюмерного сегмента модного дома.

Философия Малля заключается в важности привлечения внимания к индивидуальности каждого парфюмера, особенностям каждого парфюма. В 2000 году он создал свой проект, собрав девять талантливых парфюмеров и предложив им творить без оглядки на моду, финансирование и потребности рынка. Созданные ароматы имели большой успех, с тех пор Малля называют парфюмерным издателем, обращаясь к нему за советами и рекомендациями.

Все о восточных ароматах

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15 Сен 2017 в 12:27 PDT В эксклюзивном интервью нашему порталу Фредерик Малль рассказал, как найти свой запах, а также назвал лучшие парфюмы, на которые стоит обратить внимание.

Каким темам посвящены восточные ароматы?

— Восточные ароматы всегда о сексе. Посмотрите внимательнее, ведь в составе парфюмов вы найдете только чувственные ноты, повышающие либидо. Это амбра, ваниль, пачули, сандал, невероятно популярный уд.

Ароматы бывают разные — резкие, романтичные, страстные, нежные. Отношения обладательницы и парфюма превращаются в персональное чувственное путешествие, порой не только для самой женщины, но и для окружающих.

Европейцы, покупая ориентальные ароматы в восточных странах, жалуются, что они тяжелые. Действительно ли восточные ароматы подходят не для всех?

— Как не существует для всех одного размера одежды, так и не существует одинаково подходящих всем ароматов, и это прекрасно, ведь все мы разные. Что касается вашего вопроса, то нужно понимать, что на Востоке продают концентрированные масла и ароматы, которые особым образом раскрываются в жарком климате.

Это настоящие восточные ароматы. Да, они могут показаться тяжелыми для тех, кто не вырос в этой культуре, но это уже вопрос восприятия и вкуса. Существуют адаптивные ориентальные ароматы, которые создают крупные парфюмерные компании, они мягче и понятнее для европейцев.

Публикация от Frédéric Malle (@fredericmalle)

6 Мар 2018 в 9:47 PST Фредерик Малль и Рената Литвинова

Какие существуют тренды в ориентальной парфюмерии?

— Сейчас люди заново открывают популярные восточные ароматы. Поэтому успех гарантирован как классическим произведениям, например сандаловому парфюму Shalimar Guerlain, так и новинкам. Судя по продажам (например, нашего парфюма The Night), я могу сказать, что будущее уже предопределено: оно за удом. Ароматы с этим дымным, древесным и сладкими аккордом во главе заявляют о себе громко и буквально сливаются с кожей.

Делятся ли восточные ароматы на категории?

— Обычно ароматы разделяют на несколько категорий.

1. Восточно-цветочные. В этой группе ароматов главную партию играет флористика — ноты розы, жасмина, флердоранжа в интересных сочетаниях с древесными или кожаными аккордами.

2. Восточно-пряные. Здесь первая скрипка отдана специям, например, кардамону.

3. Древесно-восточные идут во главе с ветивером, сандалом, пачули.

Ароматы из каждой категории по-своему интересные, самобытные, со своим характером.

Как выбрать аромат, который покорит мужчину?

— Парфюмы нужно выбирать исходя из категории. Одной девушке подойдут ароматы с цитрусовыми, цветочными и древесными нотами, другой — магнетические ванильные, третьей — томные парфюмы с пачули и другими специями.

Примерьте аромат: если он буквально сольется с вашей кожей, подчеркнет ваш темперамент и страстную натуру, это то, что вам нужно.

Самые чувственные восточные ароматы

Мы собрали ориентальные новинки, которые помогут завоевать мужчину с первых нот.

Аромат Colonia Mirra Aqua Di Parma

Настоящий восточный аромат, наполненный благовониями. В нем сочетаются легкие ноты цитрусовых и петитгрейна с аккордами мирры, пачули и амбры.

Аромат Boadicea Blue Sapphire

Властный аромат для цариц, который заставляет покориться, обезоруживает и завоевывает нотами цитрусовых, базилика, турецкой розы, египетского жасмина, кашемирового дерева, индонезийского пачули, индийского уда.

Аромат Selima из коллекции Le Gemme Orientali Bulgari

Парфюм погружает в атмосферу мистических арабских ночей. В нем сочетаются аккорды болгарской розы со сладкими нотами и специями.

Аромат Music for a While Frederic Malle

Этот аромат похож на сложное музыкальное произведение, которое хочется слушать и слушать. Ведь после нанесения на кожу он меняется в течение восьми часов. Парфюм отправляет в чувственное путешествие, которым хочется наслаждаться. За создание такой атмосферы отвечают ноты лаванды, ананаса, пачули, амбры, ванили.

Аромат London из коллекции Sapphire WIDIAN

Межконтинентальная история, налаживающая мосты между ОАЭ и Лондоном, понравится европейцам, которые предвзято относятся к восточным ароматам. Это парфюм с выраженным ориентальным колоритом, но мягкий и нежный. В аромате сочетаются ноты уда, кипариса, фиалки, ландыша, малины, кожи, амбры.

Аромат Tenera Rouge Bunny Rouge

Переносит в атмосферу таинственного сада, в сказки Востока. Он теплый, нежный и страстный. Аромат соткан из сладостных нот ванили, специй, аккордов темного рома.

Аромат 777 Stephane Humbert Lucas Taklamakan

Таинственный, интригующий аромат описывает атмосферу загадочной пустыни Такла-Макан. Парфюм ведет себя так же, как и природа пустыни: он то спокойный, то резкий. В аромате сочетаются аккорды мускуса, ириса, розы, сандалового дерева, черной ванили, листьев пачули, древесины можжевельника.

Аромат Terryfic Oud Terry de Gunzburg

Этот глубокий аромат возглавляет смолистый уд. В сочетании с калабрийским бергамотом, красными ягодами, ирисом, розой, тмином, шафраном, сандалом, кедром, амброй, мускусом он раскрывает все свои грани и богатство образа.

Аромат Crystal Noir Versace

Магический аромат, который завораживает нотами кардамона, перца, имбиря, гардении, пионов, амбры, сандалового дерева.

Аромат Epices Sultanes из коллекции Voyages en orient Comptoir Sud Pacifique

Переносит на главную торговую улицу Стамбула. В атмосферу базара погружают ноты специй, розы, амбры, сандалового дерева и уда.

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