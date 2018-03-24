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Ирину Розанову не узнали после уколов ботокса
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Ирину Розанову не узнали после уколов ботокса 

МедикФорум 1 час назад
Фото: Суть Событий
Известную российскую актрису Ирину Розанову эмоционально обсуждают в соцсетях, а также в СМИ в связи с тем, как изменилась ее внешность. Уже прозвучало мнение о том, что артистка прибегла к помощи косметологов, чтобы омолодить лицо, — но в результате стала выглядеть практически неузнаваемо.
Ирина Розанова никогда не скрывала, что следит за собой щепетильно и ревностно. Долгое время ей удавалось выглядеть на пять с плюсом — актриса была без натяжек моложава, а стройная фигура лишь усиливала отрадное впечатление от ее облика.
При этом Розанова утверждала в интервью, что какого-то особенного и специального рецепта молодости у нее нет, — она просто старается беречь генетику родителей.
Но, видимо, актриса так и не смогла остаться в стороне от тех способов омоложения, к которым прибегают в наши дни почти все персоны из мира кино и шоу-бизнесса.
В Сети появились фотографии, на которых 56-летняя Ирина Розанова показалась непохожей на себя прежнюю даже преданным поклонникам ее творчества. Качественные изменения во внешности артистки связаны с регулярными инъекциями ботокса, к которым ей пришлось прибегнуть из-за роли в телесериале про советского министра культуры Екатерину Фурцеву, пишет «ВладТайм».
Ботокс — популярнейшее средство в косметологии, к которому прибегают, чтобы «разгладить» на лице морщины. По словам специалистов, инъекции ботокса являются единственным способом справиться с мимическими морщинами, от которых не спасают ни шлифовка кожи, ни даже подтяжка лица. Вводимый в кожу препарат расслабляет мышцы лица, — и складки разглаживаются.
Оценив неестественно гладкую кожу актрисы, многие сочли, что именно ботокс стал причиной удивительного визуального эффекта. Понравилось это далеко не всем. Критики считают, что Ирина Розанова «потеряла» из-за инъекций ботокса свою индивидуальность, а ее лицо теперь смотрится «замороженным». (ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ)
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