СМИ обсуждают изменившуюся Ирину Розанову: «Не узнать после ботокса»

Недавно 56-летняя актриса Ирина Розанова приняла участие в фотосессии для одного из модных брендов. Снимки, которые получились в итоге, удивили общественность. «Не узнать после ботокса», — гласят заголовки в Сети.

Бесспорно: публичная профессия обязывает женщин обращаться к соответствующим специалистам, помогающим поддерживать молодость кожи и аккуратный внешний вид. Но не стоит пренебрегать вероятностью использования графических редакторов в обработке «глянцевых» снимков.

А как считаете вы, был ли ботокс?

Фото: instagram, eastnews, globallookpress