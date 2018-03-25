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СМИ обсуждают изменившуюся Ирину Розанову: «Не узнать после ботокса»
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СМИ обсуждают изменившуюся Ирину Розанову: «Не узнать после ботокса» 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Недавно 56-летняя актриса Ирина Розанова приняла участие в фотосессии для одного из модных брендов. Снимки, которые получились в итоге, удивили общественность. «Не узнать после ботокса», — гласят заголовки в Сети.
Бесспорно: публичная профессия обязывает женщин обращаться к соответствующим специалистам, помогающим поддерживать молодость кожи и аккуратный внешний вид. Но не стоит пренебрегать вероятностью использования графических редакторов в обработке «глянцевых» снимков.
А как считаете вы, был ли ботокс?
Фото: instagram, eastnews, globallookpress
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