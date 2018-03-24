Как увеличивали грудь дамы XIX века

В XIX веке многие женщины тоже мечтали о большой груди, однако, тогда увеличить ее можно было лишь визуально при помощи специального белья и аксессуаров.

Женские журналы того времени были переполнены рекламой таблеток и микстур для исправления недостатков женской внешности. Например, предлагался «Крем для бюста», который втирался в кожу груди. Реклама утверждала, что если пользоваться кремом регулярно, то можно добиться волшебных результатов. Во Франции широко рекламировались «Восточные пилюли», также увеличивающие грудь. Но если таблетки и микстуры не справлялись с поставленной задачей увеличения бюста, то на помощь приходил аппарат Princess Bust Developer, похожий на вантуз, который, если верить рекламе, разрабатывал мышцы груди, укреплял капилляры и помогал избавиться от дряблой кожи.

Различные методы были опробованы и протестированы дамами. Те из них, кто не смог добиться результата посредством таблеток, кремов и аппарата, обращались за помощью к портнихам. Так, в 1860-х годах в платье для придания нужного объема в области груди вшивалась вата или даже прокладки из резины.

Или нашивались оборочки внутри или снаружи нижнего белья.

Иногда шили хитрые корсеты.

Позже на помощь пришел патентованный «улучшитель бюста» Lemon Cup.

Lemon Cup, 1890. Этот Lemon Cup напоминает две круглые прокладки, вставленные в простой белый хлопчатобумажный мешок. Но не все так просто! Внутри этих мешочков находится пружинка, которая спрятана в глубине наполнителя из конского волоса. Пружины закреплены полосками китового уса, вшитыми горизонтально. Когда белье прижималось корсетом, грудь надавливала на китовый ус, а тот выдавливал пружину наружу, чем и создавалось впечатление большого бюста.

Увеличитель женской груди, 1900.

Woven Celluloid и Cotton Bust Improver, 1890-е годы. В данном варианте жесткие чашки из целлулоида заполнены ватой. Сверху надевается чехольчик из муслина. Ну а когда в моду вошел причудливо изогнутый S-образный силуэт, то дамам, помимо корсета, пришлось надевать еще лиф — бюстье monobosom — хитрое инженерное сооружение из хлопка и китового уса.

Увеличитель женской груди (снаружи), 1905.

Увеличитель женской груди (внутри), 1905.

Мода на такие лифы продержалась больше 10 лет: с начала 1900-х до середины 1910-х.