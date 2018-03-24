Выбор туши для ресниц

Без туши для ресниц невозможно представить себе макияж современной женщины, ведь она помогает сделать глаза выразительнее и ярче, позволяя окружающим получить некоторое представление о вашем внутреннем мире. Недаром же говорят, что глаза — это истинное зеркало души. Визажисты рассказали сайту МедикФорум, как выбрать тушь. Очень часто, когда вы начинаете задумываться о том, какую тушь для ресниц купить, вы решаете посетить солидный интернет-магазин косметики. Конечно же, у вас тут же начинают разбегаться глаза от ее разнообразия и имеющихся в продаже видов. Поэтому важно знать, что тушь для ресниц может быть следующей: обычной; увеличивающей визуальный объем ресниц; удлиняющей ресницы; подкручивающей ресницы. Как правило, такой показатель, как цена, тушь для ресниц последних трех категорий имеет несколько выше, чем обычная тушь, которая не создает дополнительных «спецэффектов» для ваших глаз. Хотя ее стоимость, конечно же, зависит и от качества косметического средства, и от престижности фирмы-производителя. Критерии определения качества туши Изучив ассортимент в поисках туши для ресниц и сделав свой выбор, вы, несомненно, с огромным нетерпением ожидаете свою покупку. И вот она, наконец, у вас. Каким образом определить качество присланного товара? И правильно ли вы поступили, решившись купить тушь для ресниц именно на этом сайте? На упаковке косметического средства должна быть указана страна и фирма-производитель, а также тип туши, ее состав и точная дата изготовления. Также хорошая тушь не имеет сильного запаха. По консистенции она должна напоминать крем: в случае если она слишком жидкая или, наоборот, слишком густая, скорее всего, продавец не соблюдал условия хранения косметического средства. Любой из подобных признаков может стать поводом для возврата некачественного товара. Ранее косметологи рассказали о поресничном наращивании ресниц.