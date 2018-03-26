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Ольга Серябкина удивила поклонников тату на лице
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Ольга Серябкина удивила поклонников тату на лице 

Russianshowbiz.info 57 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина опубликовала в Инстаграме несколько фотографий со съемок клипа «В космосе».
На фото Ольга запечатлена в необычном макияже — с нарисованной на лице «маской» из пересекающихся черных полос. По мнению певицы, каждый необычный кадр — это знак. «Золотое сечение — это геометрический подход ко всему визуальному. Мы чаще всего, осознанно или бессознательно, ориентируемся на форму для того, чтобы узнать его среди миллионов. Именно по форме мы определяем, кто или что перед нами или стоит вдали. И в первую очередь узнаем людей по форме тела и лица. И это мой ID», — рассказала Серябкина.
Она призналась, что было достаточно сложно нарисовать такую маску. Девушка призвала своих поклонников попробовать повторить такой макияж, который выразил бы их личность. Лучшие снимки Серябкина обещала опубликовать в сторис.
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