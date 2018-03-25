Как избавиться от пигментации раз и навсегда

От пигментации довольно сложно избавиться, а еще сложнее скрыть ее. Поэтому мы собрали самые действенные способы.

Дарья Горшкова, врач-дерматолог, косметолог клиники «Докторпластик»:

— Пигментация представляет собой окрашивание тканей — кожи, волос и глаз, обусловленное наличием в них пигмента. За цвет кожи отвечает такой пигмент, как меланин. Меланоциты — клетки, которые синтезируют меланин, — находятся в глубоких слоях эпидермиса и выполняют защитную функцию, так как выделение меланина является защитной реакцией организма на ультрафиолетовое излучение. Гиперпигментация образуется не только из-за избыточного пребывания на солнце, но и вследствие определенных факторов, к примеру гормональные и эндокринные нарушения, прием лекарственных препаратов, недостаток витаминов и минералов, заболевания и травмы кожи, профессиональные вредности и так далее.

Исходя из этого, для правильной тактики лечения необходимо определить природу гиперпигментации, и порой может понадобиться помощь врача-эндокринолога или гинеколога. Существует множество процедур для лечения гиперпигментации. Среди аппаратных — селективный фототермолиз и лазерные методики. Инъекционные процедуры — это мезотерапия, плазмотерапия. Также есть пилинги и уходовые программы, которые могут справиться с этой проблемой.

Средства для наружного применения делятся на две группы по механизму действия: препараты, блокирующие синтез тирозиназы, и вещества, обратимо угнетающие синтез меланина. В состав крема может входить арбутин, азелаиновая кислота, койевая, фетиновая, аскорбиновая и АНА-кислоты, ретинол, антиоксиданты, экстракт толокнянки и другие растительные экстракты.

Агрессивные процедуры для лечения пигментации необходимо проводить в осенне-зимний период, с обязательным использованием средств с фактором защиты от солнца с показателем не менее 50 круглый год.