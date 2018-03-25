Топ-10 самых красивых звезд без макияжа 

Эти девушки знают: они прекрасны в любом виде. Поэтому выкладывают в Instagram фото без макияжа, совершенно не стесняясь.
Ирина Шейк (32)
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После беременности и рождения дочки Леи от актера Брэдли Купера (43) Ирина, кажется, стала еще красивее. И макияж ей в принципе не нужен.
Кейт Мосс (42)
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Кейт, конечно, никогда не была паинькой: в ее жизни были и алкоголь, и наркотики. Но даже несмотря на это, в свои 42 она выглядит очень даже ничего.
Дженнифер Лопес (48)
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А вот Джен следит за собой: правильно питается, занимается спортом и часто гуляет. Результат — выглядит она лет на 20 моложе.
Хайди Клум (44)
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Хайди, кажется, вообще не меняется с годами. Может, ее секрет — любовь? Говорят, что она встречается с Томом Каулитцем, гитаристом группы Tokio Hotel. А он младше модели на 16 лет.
Камерон Диас (45)
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Камерон Диас не стесняется мелких морщинок на лице и спокойно фотографируется без косметики.
Вера Брежнева (36)
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У Веры Брежневой две прекрасные дочки — Соня и Сара. Старшей Соне уже 16. Но самое удивительное, что певица выглядит ну максимум как ее старшая сестра.
Анна Седокова (35)
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А Аня Седокова — мама многодетная. У нее подрастают дочери Алина (13) и Моника (6) и сын Гектор. И выглядит при этом роскошно.
Шэрон Стоун (60)
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Мы, если честно, очень завидуем Шэрон — так выглядеть в 60 лет!
Джессика Симпсон (37)
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Джессика спокойно выходит в свет без макияжа и частенько выкладывает фото no makeup в Instagram.
Селена Гомес (30)
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Селена Гомес прекрасна в любом виде: и с макияжем, и без него.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/top-10-samyh-krasivyh-zvezd-bez-makiyazha/