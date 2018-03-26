Стоит ли мужчинам пользоваться женской косметикой

В обычном мире принято считать, что уход за собой, масса банок с кремами для лица и тела — это прерогатива женщин, и, наверное, поэтому выбор мужской косметики значительно меньше, чем женской. Конечно, после бритья кожа нуждается в дополнительном уходе, но это далеко не все потребности мужской кожи. Обычно производители косметических продуктов ограничиваются лишь мужскими кремами для бритья, выпуская при этом десятки наименований для женщин. И мужчины, следуя маркетинговым уловкам, покупают уходовые средства с надписью «FOR MEN». Хотя, в большинстве своем, выбор у них довольно скудный. На самом деле, женская и мужская косметика почти ничем не отличается и имеет одинаковый состав. Основные отличия — отдушки с запахами, которые вообще должны отсутствовать в приличном уходе.

Проблемы кожи у мужчин и у женщин одинаковые. В большинстве случаев женщинам и мужчинам можно пользоваться одними и теми же кремами, ведь суть действия кремов для мужчин и женщин одна. Тем более что у мужской кожи проблемы такие же, как у женской: старение (мимические морщины и фотостарение), пигментные пятна, чувствительность, склонность к раздражениям, акне, краснота лица, ломкость сосудов. Другое дело, что среди женщин и мужчин эти проблемы встречаются с разной частотой. Например, у женщин (в целом, статистически) пигментные пятна бывают чаще, чем у мужчин. Также стоит знать, что большую часть любого крема — неважно, мужского или женского — составляет вода.

Мужская кожа точно так же как и женская может быть нормальной, сухой, жирной, комбинированной. В большинстве случаев встречается именно комбинированный тип мужской кожи. В таких случаях верхняя часть лица может быть жирной или же нормальной, а нижняя — сухой (в большинстве своем это происходит из-за бритья). Поэтому стоит обратить внимание на средства для ухода за бородой (например, «каламазу» от lush). Если же мужчина бреется, то использовать хороший крем для бритья, а также успокаивающий крем после. Например, с алоэ.

Мужская кожа намного грубее, чем женская. Поэтому косметика для мужчин больше направлена на то, чтобы питать и увлажнять кожу. Это необходимо для того, чтобы активные компоненты могли без труда проникнуть в кожу. Мужчинам можно использовать более агрессивные скрабы и пилинги, а также более плотные по текстуре кремы (особенно перед выходом на улицу).

В мужской коже на 25-30% (по разным источникам) больше коллагена, чем в женской. Это означает, что мужская кожа на 25-30% толще, чем женская. Поэтому мужчинам чаще нужно использовать сыворотки перед кремами, чтобы «достучаться» до кожи. Спектр действия у них широкий: увлажнение, питание, сияние, разглаживание первых морщин.

Несмотря на то, что мужчины не пользуются декоративной косметикой, их кожа нуждается в том, чтобы с нее смыли дневной увлажняющий крем. И даже если они не наносили дневной крем, на коже после городского рабочего дня есть невидимые невооруженным глазом загрязнения. Их обязательно нужно смывать. Средство для умывания удаляет не только макияж и загрязнения, но и кожное сало. Поэтому возможны покраснения, раздражения и микротравмы, особенно зимой. Кроме того, контакт с жесткой водой сам по себе является испытанием для кожи. Поэтому мужчинам с чувствительной кожи рекомендовано использовать тоник перед сывороткой и кремом. Так можно ли мужчинам пользоваться женским уходом для лица и тела? Безусловно! Но нужно учитывать некоторые особенности мужского типа кожи:

Если говорить об аптечной, салонной и инди косметике, то на ее упаковках часто не обозначены различия между «мужской» и «женской». На флаконах и тюбиках обозначены лишь цели, которых косметика помогает добиться. Рынок специфически мужской косметики растет, не исключено, что в будущем появится большой выбор именно мужских кремов от мимических морщин, мужских кремов от ломкости сосудов и т. д. Но пока мужчинам лучше обратить внимание и на полочку с кремами для женщин. Самое главное — не вестись на маркетинговые уловки и знать, что самое главное — конечное назначение крема, а не для кого он сделан.