Ради идеальной внешности модель удалила ребра и все зубы

26-летняя модель Алейра Авенданьо, проживающая на просторах Венесуэлы, в погоне за красотой удалила себе зубы и ребра, чтобы стать красивее. Девушка также пропагандирует подобные вмешательства, отмечая, что все девушки должны делать такие процедуры, чтобы улучшить свое тело. В Венесуэле проживает большое количество девушек, получавших призовые места на всемирных конкурсах красоты, к которой здесь относятся очень серьезно. Здесь запросто родители дарят своим дочерям пластические операции на дни рождения и здсь встречатся молодежь, которая в свои 15 уже имеет новую грудь или губы. Первую для себя пластическую операцию Алейра Аведаньо перенесла в возрасте 19 лет и с тех пор ложилась под нож более 20 раз. Девушка увеличила себе грудь, губы и, кроме того, ягодицы, а также делала липосакцию, коррекцию формы носа и удлинила шею. Аведаньо удалила полностью здоровые зубы, заменив их на импланты, только ради того, дабы ее улыбка имела право называться идеальной. Модель серьезно изменила свое тело, но даже этих манипуляций ей оказалось недостаточно и она стала работать над своей талией. Аведаньо носила корсет едва ли не сутками, снимая его всего на час, что стоило ей сильных страданий и поломанных ребер. Тугой корсет в состоянии не только поломать ребра, но и заметным образом навредить внутренним органам, а также способствовать деформации костей, но девушка не изменила своего решения в погоне за своим идеалом. Алейра Аведаньо решила удалить ребра и повторить некоторые процедуры, чтобы добиться фигуры в форме песочных часов, которую она считает совершенной.]]>