Радионож и другие прогрессивные бьюти-процедуры

Еще недавно мы не знали ничего, кроме механической чистки лица, как уже появились и ультразвук, и даже безинъекционная биоревитализация. В прогрессивных клиниках, например в «Пятом элементе», уже идут на шаг вперед. Давай разбираться, на какие процедуры мы будем все поголовно ходить в самое ближайшее время.

Позвольте красавицам пофантазировать, и они создадут аппараты, способные сохранить их свежесть и красоту если не навсегда, то точно на долгие-долгие годы. Радионож

Радионож позволяет избавиться от всех эстетически непривлекательных, а порой и опасных новообразований кожи. Он применяется в борьбе с бородавками, папилломами, кератомами, атеромами, ксантелазмами и так далее.

Лечение происходит путем коагуляции мягких тканей (прижигания новообразований), а также бесконтактным методом разреза с помощью высокочастотных радиоволн (3,8–4,0 МГц). Всякое новообразование убирается благодаря высокочастотной волновой энергии и ее взаимодействию с водой в клетках. Так как вода эффективно притягивает радиоволновую энергию, во время действия аппарата за счет высокого содержания воды клетки и ткани кожи динамично поглощают энергию. Под действием аппарата молекулы воды собираются и набухают, что повышает внутриклеточное давление. Далее радионож способствует испарению воды, переходу клетки в парообразное состояние и образованию пара низкой температуры, который приводит к коагуляции тканей.

После одной процедуры происходит скорое восстановление кожи в течение 5-7 дней без образования заметных грубых рубцов. JetPeel

JetPeel — это инновационный газоструйный аппарат, при помощи которого выполняется газожидкостный 3D-массаж лица, то есть мощный мышечный лифтинг. После сеанса массажа гарантируется весьма заметный эффект уменьшения отечности, разглаживания и увлажнения кожи.

Такой эффект достигается благодаря специальной насадке прибора, оснащенной специальным соплом, внутри которого формируется реактивный сверхзвуковой капельный поток. Когда работающий аппарат находится в непосредственном контакте с лицом, на коже повышается статистическое давление и связки между клетками эпидермиса расширяются. Газоструйный поток проникает внутрь, формируя сосудистую реакцию, тем самым восстанавливая лимфодренаж, а также, соударяясь с клетками кожи, очищает ее и отшелушивает омертвевший роговой слой. Алмазная микродермабразия

Во время процедуры используется специальный аппарат с алмазными насадками, воздействующий вакуумным образом на кожу. Происходит двойное действие: с одной стороны, аккуратная шлифовка ороговевших тканей, с другой — удаление отшелушенных частиц через вакуум, что приводит к активизации микроциркуляции крови и уничтожению всех комедонов.

Организм реагирует на воздействие этого абсолютно безболезненного аппарата как на собственное травмирование и запускает восстановительные процессы, тем самым увеличивая выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Это придает коже упругость и увлажнение.

Процедура может проводиться не только в области лица, но и в зоне декольте, на животе и груди. После применения аппарата у пациента исчезают мелкие морщинки, уходят рубцы, растяжки, пигментные пятна и угревая болезнь. Тредлифтинг

Тредлифтинг — отличная возможность «вылепить» собственное тело с помощью использования мезонитей Lead Fine Lift (LFL) в проблемных зонах. Благодаря установке мезонитей пациенту можно изменить форму талии и бедер, смоделировать овал лица, подтянуть живот и ягодицы, а также скорректировать форму нижнего века, уплотнив его. Нити полностью рассасываются через 200 дней, а эффект от процедуры будет сохраняться до двух лет и более. Изоджей

Изоджей — это процедура воздействия низкочастотного переменного тока на проблемные зоны тела, в результате которой происходит статическое сокращение мышц, что позволяет накачать труднодоступные и изредка задействованные мышцы и придать им красивую форму. Также процедура помогает уничтожить лишние жировые клетки и улучшить кровообращение, а также при использовании переменного тока сокращающиеся мышцы «тянут» за собой и кожные покровы, визуально выравнивая их структуру.

Помимо корректировки фигуры изоджей может применяться для изменения формы носогубных складок и второго подбородка, уменьшения количества морщин и «гусиных лапок» вокруг глаз.