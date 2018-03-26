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Во все тяжкие: необычные парфюмы с нотами марихуаны, красного вина и не только
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Во все тяжкие: необычные парфюмы с нотами марихуаны, красного вина и не только 

WMJ.ru 35 минут назад
Фото: WMJ.ru
Сладко-землистая смесь Эта композиция авторства независимого французского парфюмера Пьера Гийома понравится всем поклонницам тягучих, глубоких и очень сухих ароматов. Внутри аромата Dzahi, выпущенного в 2011 году, ты можешь услышать самые необычные ноты — от кашемира и фиников до почвы и красного вина. Вместо десерта Эта очевидно женская композиция Perle Rare Intense выпущена в 2016 году. Аромат понравится всем поклонницам белых цветов и сладких нот — внутри есть даже ноты пралине. Абсолютная новинка Hibiscus Palm Aerin Lauder подарит по-настоящему весеннее настроение и откроет в тебе все грани женственности. Парфюм получился настолько пленительным и девчачьим, что от него сложно оторваться. Среди нот числится даже кокосовое молоко и ваниль! Запретный плод Табак, карамель, пачули — все это первым слышится в максимально манящей и даже пленительной композиции от Franck Boclet. У нее и название максимально провокационное — Cocaine. Такой аромат однозначно понравится и девушкам, и молодым людям, которые любят привлекать к себе внимание. Состав Osmo Scents Cannabis Il Profvmo крайне прост: конопля, амбра и цветочные ноты. Может, в простоте и таится парфюмерная гениальность? Иначе почему так сложно оторваться от этого флакона? Закуска на полдник Matin Calin Comptoir Sud Pacifique шокирует тебя своим составом — он полностью съедобный! Сама рассуди: сахар, ваниль и молоко. Еще, конечно, есть капля сандала, но в целом аромат должен стать одним из любимых у тех, кто выбирает гурманскую парфюмерию. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст:Анастасия Бурмистрова Фото:Shutterstock/vostock, архивы пресс-служб
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