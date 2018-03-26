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Брови-ниточки, синие тени и другие советские бьюти-привычки, которые сейчас выглядят смешно
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Брови-ниточки, синие тени и другие советские бьюти-привычки, которые сейчас выглядят смешно 

WMJ.ru 35 минут назад
Фото: WMJ.ru
Брови-ниточки В советском фильме «Служебный роман» Верочка, секретарша Калугиной, открыто ругает свою начальницу за неправильно оформленные брови. По всем канонам тогдашней красоты они должны быть строжайше тонкими и аккуратными. Сегодня такие линии не просто порицаются, а даже запрещаются, ведь если ты только начнешь так откровенно выдирать все брови, то уже никогда не сможешь их вновь отрастить. Как результат — сотни и тысячи женщин, которые пытались сделать татуаж на месте перещипанных пустот. Однако согласись, что это все равно выглядит очень нелепо и некрасиво! Синие тени И почему только все девушки, независимо от своего цветотипа и личных предпочтений, красили веки таким неестественным и заметным цветом, как синий? Вероятно, других палеток в СССР просто не было! Тем не менее массовая попытка выделиться из толпы и выглядеть краше сегодня смотрелась бы максимально нелепо. Только представь, что ты пришла с коллегой на работу с таким макияжем глаз. Причем в один и тот же день! Объемные прически с начесом Чрезмерно массивные укладки были очень любимы нашими мамами и бабушками. И где они только брали такой мощный стайлинг, чтобы прическа держалась? Сегодня, конечно, локомотивом всех трендов в волосах считается максимальная натуральность. Вот почему даже чрезмерное количество лака, который превращает прическу в «мертвую», сегодня порицается. Яркие румяна Тогда еще полки в магазинах с косметикой не ломились от многообразия оттенков и текстур для идеального макияжа. Это сегодня мы умеем сделать из своего лица настоящую картинку, что даже фильтры не понадобятся, а вот еще несколько десятилетий назад девушки рисовали максимально яркий румянец. Может, так их быстрее замечали парни? Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Алина Курагина Фото: Shutterstock/vostock, Кинопоиск
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