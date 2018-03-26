Больше не секрет: Ани Лорак показала всю свою косметику 

И зачем ей столько всего?
Звездная красавица поделилась со своими поклонниками фото из гримерки. И фолловеры сразу же обратили внимание не на саму Ани, а на стол, буквально заваленный косметикой: палетки, баночки, тюбики, кисти… «Зачем вам столько косметики? — посыпались вопросы в комментариях — Вам и одной помады хватает, чтобы выглядеть потрясающе».
Публикация от Ани Лорак (@anilorak)
24 Мар 2018 в 10:16 PDT Судя по фото, особое внимание певица уделяет ровной коже и цвету лица. Большую часть ее бьюти-арсенала составляют тональные средства, консилеры, праймеры и пудры. И, разумеется, самые разные кисти: их на столе около двух десятков. И правильно! Тренд на сияющую здоровую кожу не сдаст своих позиций еще очень долго.
Между прочим, звезды нечасто показывают содержимое своих косметичек (если только это не реклама, которой многие зарабатывают немалые деньги в Instagram — подробнее об этом читайте здесь). Но кое-кто не боится раскрывать бьюти-секреты.
Например, в одном из интервью Дженнифер Энистон призналась, что помимо дорогой люксовой косметики в ее косметичке всегда имеется… вазелин! По заверениям актрисы, это средство помогает ей справляться с мимическими морщинками вокруг глаз. Эван Рэйчел Вуд не выходит из дома без черной подводки для глаз. Маст-хэв Кортни Кокс — авторские помады, например, те, которые создала известная модель Джози Маран. А Хайди Клум — поклонница японских матирующих салфеток.
Синди Кроуфорд в течение дня увлажняет кожу не термальной водой, а жидкостью собственного приготовления, которая состоит из очищенной воды и цельного коровьего молока в равных пропорциях. А ее коллега Джулия Робертс использует для ухода за лицом, волосами и ногтями одно-единственное универсальное средство — оливковое масло.
А как считаете вы, действительно ли девушкам необходимо много косметики? Или можно, как голливудские звезды, обойтись в основном подручными средствами?
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