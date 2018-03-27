Ещё
Как Эмили Ратаковски готовит попу к съемкам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как Эмили Ратаковски готовит попу к съемкам 

WDay.ru 5 часов назад
Фото: WDay.ru
Муж Эмили Ратаковски Себастьян Бир-Макклард — настоящий счастливчик!
26-летняя Эмили Ратаковски не скрывает того, что стала востребованной моделью благодаря роскошной фигуре: у нее красивый бюст, идеальный пресс и упругие ягодицы. Она чуть ли не каждый день находит повод сверкнуть своим идеальным телом. Например, совсем недавно она посвятила своему супругу Себастьяну Бир-Маккларду снимок, на котором предстала совсем без одежды.
На этот раз Ратаковски без стеснения поделилась в своем Instagram бэкстейджем, на котором Себастьян готовит ее шикарные ягодицы к съемке, натирая их специальным средством. Вот это забота!
Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)
25 Мар 2018 в 4:58 PDT  Кстати, не так давно и другая крутобедрая красотка — Ким Карадашьян — показала, как ей делают макияж ягодиц. Свою пышную попу звезда холит и лелеет, и, как оказалось, для этой части тела у нее даже есть специальный визажист. В своем Instagram она поделилась фото, на котором на ягодицы Кардашьян наносят тональное средство.
Похоже, такие кадры становятся трендом среди звезд, которым нечего скрывать. Так что, может быть, скоро за Ратаковски и Кардашьян подтянутся и другие красавицы — на радость миллионам подписчиков.
Еще 6 откровенных фото Эмили Ратаковски
Больше фото — по стрелке
Что сделало платье-«гусеница» с грудью Эмили Ратаковски
Без стыда и скромности: звезды, которые обожают загорать топлес
Читайте также:
Бег с мусором — новейший фитнес-тренд из Швеции
Куда уж короче: Шульгина сменила прическу
Кристина Агилера без макияжа снялась для обложки глянца
Боня борется с двойным подбородком у косметолога Мадонны
WDay.ru: последние новости
Больше не секрет: Ани Лорак показала всю свою косметику Жади из «Клона» перекрасилась в блондинку и помолодела на 20 лет Кристина Агилера без макияжа снялась для обложки глянца
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Веры Брежневой новая молодая соперница25
ЧП: что должен знать ребенок, чтобы спастись44
Почему вредно запивать еду3
Блюда, которые могут храниться почти вечно3
Как часто нужно менять зубную щетку
Видео
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
10:03
Как живет сейчас главная Красная шапочка СССР
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:09
У Веры Брежневой новая молодая соперница
Звёзды
02:02
Милявская рассказала о наркотической зависимости
Звёзды
04:02
Одноклассник рассказал о травле Брежневой в школе
Звёзды
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
04:55
ЧП: что должен знать ребенок, чтобы спастись
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение